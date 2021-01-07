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суббота, 09 января 2021 02:28

Дом создателя McDonald's продают за впечатляющую сумму
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Фото: dwell.com

Дом директора McDonald's Рея Кока выставили на продажу. Именно в этом ранчо в Калифорнии является испытательная кухня, где создавались новые блюда и идеи. Теперь жилье может купить любой за 29 млн долларов.

Об этом передает Dwell.

В доме есть 9 объектов, включая несколько двухъярусных домов, конференц-зал, библиотеку, испытательную кухню и тренировочный зал. Все они занимают 204 гектаров земли.

Самое большое здание - дом площадью более 1500 квадратных метров с 20 спальнями, 35 ванными, кухней, столовой на 100 человек и конференц-залом.

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Для своих сотрудников здесь есть пешеходные и велосипедные дорожки, шаффлборд, баскетбольные, теннисные и волейбольные площадки и игровая площадка для детей - существуют и по сей день.

При создании современных интерьеров дизайнеры используют самые модные инновационные идеи. Одной из таких является оригинальная натяжной потолок. Благодаря функциональности и красоте новинка очень быстро приобрела популярность.

Ее особенностью - светодиодные ленты. От этого создается впечатление, что потолок не сталкивается со стенами, а как бы отделен от них.

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