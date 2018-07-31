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Дом под морской шубой: крыша накрыли 23 тоннами водорослей
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Дом накрыли крышей с 23 тонн водорослей
Фото: his.ua
Дом накрыли крышей с 23 тонн водорослей
Дом накрыли крышей с 23 тонн водорослей
Дом накрыли крышей с 23 тонн водорослей
Дом накрыли крышей с 23 тонн водорослей

В Дании на острове Лесе сделали уникальный дом с крышей из водоростей.Воны весили на 23 тонны.

Благодаря такому крыше дом стал широко известен на острове и за его пределами. При новом цикле восстановительных работ, завершившихся в этом году, он был укреплен и уплотнен дополнительными 32-ю тоннами водорослей. Они обеспечивают строении геотермальную изоляцию, сохраняя тепло, как особую ценность на скандинавской земле.

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Реконструкция помогла сохранить не просто старый дом, но культурное наследие. Это позволило Лесе быть на условной карте архитектурной истории Скандинавии.

Дом Andrines - именно так называется строение - является первым объектом, подвергшихся реконструкции в целой серии реставрационных работ, начатых местным Советом по культуре. В ходе реконструкции в здание были заведены коммуникации и подключены современное бытовое оборудование. На данный момент здание можно арендовать в качестве отеля или гостевого дома.

his.ua
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