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четверг, 11 марта 2021 18:15

Дом на зависть: как всех поразить
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Шикарный дом поражает видом на крутом склоне
Фото: archdaily.com
Шикарный дом поражает видом на крутом склоне
Шикарный дом поражает видом на крутом склоне
Шикарный дом поражает видом на крутом склоне
Шикарный дом поражает видом на крутом склоне

В американском городе Портленд закончили изящный дом. В нем архитекторы воплотили множество экспериментальных подходов к дизайну. Жилье максимально приближено к природе. Это создает ощущение уюта для встреч с друзьями.

Дом сдержанный с акцентом на природные материалы, такие как дерево, сталь, камень и стекло. Деревянные потолки, ковры и уютная мебель добавляют мягкого оттенка минималистичной палитре материалов.

Семья хотела увидеть окружающий лес спереди и сзади. Там много пространства для активного отдыха, несмотря на крутой склон. Дизайнеры решили эту проблемы, разделив дом на три основных компонента и тщательно вложив их на место.

"Активное" крыло дома включает тренажерный зал, кедровую сауну, кинотеатр, гостевые спальни, винную комнату со специальными стеллажами для ореховых вин. "Тихое" крыло содержит мастер-люкс и детскую спальню, заканчивающийся обрамленным видом на лесистый задний двор. Крылья объединены стеклянной большой комнатой для сбора и развлечений.

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Кухня, гостиная и столовая закрыты с каждой стороны 48 футовыми выдвижными стеклянными дверями, стирая линию между внутренней и внешней сторонами. Большая комната поражает массивным камином из черного кварца.

Гранитные террасы внутреннего дворика изящно сочетаются с естественностью склона. Вблизи расположены бассейн, спа и обеденная зона на открытом воздухе.

Львовские дизайнеры Кристина Бадзян и Дмитрий Сорокевич создали впечатляющий ремонт в квартире в историческом центре Львова. На этот раз помещение превращали не на заказ, а под себя. Они являются владельцами квартиры.

archdaily.com
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