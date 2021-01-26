Дом мечты: показали впечатляющий дом в горах

Фото: homedit.com

В американскому штате Монтана является уникальный горный дом. Внешне он невыразительный вид, а внутри - впечатляющий. Основную роль в этом играет вид на горы. Он открывается из столовой, гостиной, спальни и ванной. Благодаря этому интерьер светлый и лучезарный.

Этот проект был сотрудничеством между студиями Pearson Design Group и On-Site Management. Идеей было совместить элементы двух разных стилей: современного и сельского.

Кроме того, здание должно было дополнять природное окружение. Чтобы осуществить это видение, дизайнеры использовали натуральное дерево и камень. Это сочетание придало уютный вид. Структура сочетается с неровным окружением.

Интерьер также довольно замечательный и феерический. В гостиной есть собственный камин, кухня выходит на внутренний дворик, а столовая имеет большие окна, из которых открывается вид.

В доме есть несколько открытых внутренних двориков, веранд и террас. Туда есть прямой выход из кухни. Дворик оборудован большим камином, отделанным камнем.

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Открытая кухня имеет современный остров, который помогает ей перейти в обеденную зону. Еще один камин есть в гостиной, который одновременно является разделителем пространства

На границе американских штатов Калифорния и Невада есть впечатляющий дом. Он расположен в увлекательной атмосфере, высоко в горах и недалеко от озера на клочке земли, наполненном прекрасным природным ландшафтом. Архитекторы подарили дома огромные окна, которые пропускают свет, свежий воздух. Сильная связь между домом и красивым ландшафтом вокруг подчеркивается несколькими другими способами. В этом помогают современный наземный бассейн, который беспрепятственно устанавливает визуальную непрерывность между ним и озером Тахо, что находится рядом.