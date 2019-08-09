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воскресенье, 11 августа 2019 23:28

Дом 1930 года превратили в роскошное жилье в современном стиле
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Весь особняк дизайнеры оформили в монохромных тонах.
Фото: arentpyke.com
Весь особняк дизайнеры оформили в монохромных тонах.
Весь особняк дизайнеры оформили в монохромных тонах.
Весь особняк дизайнеры оформили в монохромных тонах.
Весь особняк дизайнеры оформили в монохромных тонах.

В австралийском городе Норт-Шор местная архитектурная компания Arent & Pyke осовременила особняк 1930-го года постройки. Внешнее оформление дома дизайнеры не меняли. Такое решение позволило сохранить дух ушедшей эпохи: белые изогнутой формы фасады этого особняка имитируют вид роскошных кораблей, строительство которых было популярным в первой половине XX века.

Внутри дома архитекторы сделали перепланировку. В частности, перенесли кухню из задней части дома в центр первого этажа. По замыслу, именно здесь владельцы будут собираться всей семьей и проводить вместе досуг. Пишет издание DigsDigs.

В оформление интерьера дизайнеры добавили нотки старого Голливуда и элементы популярного в те времена авангардного стиля. Цветовую схему выбрали монохромную. Чтобы визуально объединить жилое пространство, ее придерживались при оформлении всего дома. Стены каждой комнаты окрасили в белый, пол сделали черным.

Чтобы придать дому уюта и теплой семейной атмосферы, в гостиной дизайнеры установили камин.

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Усилиями нидерландской архитектурной компании ZECC старая церковь стала люксовым жильем с современным интерьером. Отдельные атрибуты богослужебной сооружения дизайнеры оставили, в частности витражи, орган, изображение креста. Не отказались и от некоторых церковных мебели.

digsdigs.com
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