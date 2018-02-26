Дизайнеры рассказали о трендах интерьеров в 2018 году

Фото: Светлана Сабри, Facebook.com

Дизайнер-декоратор Светлана Сабри поделилась наблюдениями и впечатлениями от прошедшей недавно в Париже выставке дизайна интерьеров "Maison&Objet". С 1995 года это крупнейший в мире салон, где представлены ведущие компании, дизайнеры, идеи оформления пространства.

Пыльные фоновые цвета

Мы уже давно не боимся экспериментов с цветом наших стен, и смело красим их, как подсказывает нам изменчивое настроение. Что же, пришло время снова выбирать краску.

В этом сезоне модные яркие оттенки зеленого и голубого становятся немного "припыленными", сложными. Нежный голубой стал темнее и глуше, как море туманным утром.

Бирюза хоть и осталась в тренде с прошлых сезонов, стала интереснее, как будто припорошена дорожной пылью. Оттенки зеленого, хоть и сочные, но выглядят не менее благородно.

Это уже не цвет затенённой ели, а так называемый sage, цвет степного шалфея. На этом фоне весь домашний декор играет по-новому.

Автор: Светлана Сабри, Facebook.com

Погуляем по Африке

Этой весной и летом миром завладеют яркие краски. Тренд сезона – Африка – диктует свои правила. Если вы помните наряды южноафриканских красавиц с огромными тюрбанами и всевозможными яркими узорами, то легко сможете вообразить, как сочетать цвета в интерьере. Зеленый свободно соседствует с красным, бирюзовым, голубым, оранжевым. Сервировка стола и обстановка пестрит чистыми жизнерадостными цветами.

Фаворитом среди сочных африканских красок стал насыщенный желтый цвет. Даже те дизайнеры, которые не решились разукрасить свои коллекции всеми цветами радуги, обязательно использовали желтый, как яркий акцент на сером или черно-белом фоне.

Африка пробралась даже в мастерские гламурных лакшери-брендов в виде аксессуаров, узоров, растений и картин. Вы запросто могли увидеть роскошный диван с позолотой и рядом – домотканый ковер.

Пусть эти новости не огорчают любителей спокойных пастельных оттенков – пастель все еще в тренде. Добавьте немного африканского декора либо аксессуары нового модного золотого оттенка – розового золота, – и ваш интерьер заиграет по-новому.

Растения

Растения на последней выставке были повсюду: на стенах, на посуде, в гигантских кашпо. Складывается ощущение, что стирается граница между домом и садом. В доме буйно разрастается крупная сочная зелень, а в саду стоят мягкие кресла, диваны, этажерки. Листья монстеры так популярны, что их можно было увидеть практически на каждом стенде.

Фаворит прошлого сезона ананас остался в новых коллекциях декора, но отошел на второй план после появления нового любимчика всех дизайнеров – кактуса. Посуда, лампы, вазы, текстиль, картины и прочие предметы просто пестрят всевозможными кактусами. Наконец-то эти колючие изгои дождались своего звездного часа!

Еще один модный прием с растениями – высаживать кактусы или луковичные цветы в большие прозрачные емкости, на самое дно, добавив туда совсем немного грунта и задекорировав его камушками.

Автор: Светлана Сабри, Facebook.com Тренд сезона – Африка – диктует свои правила

Главная птица сезона

Не секрет, что не только цвет или форма могут стать модными. Это же касается и животных. Мы все помним повальное увлечение котиками, пандами, фламинго и другими красавцами из животного мира. Пора встречать нового фаворита – тукана. Эта яркая птица просто очаровала всех дизайнеров.

Как и кактусы, туканов можно увидеть во всевозможных вариациях, иногда – в соседстве с яркими попугаями. Многие видели в новостях мягкое кресло, полностью сделанное из плюшевых туканов. Необычная, но очень характерная деталь, которая как раз и демонстрирует моду на яркость, масштабы и некоторое излишество.

Наряду с туканами, летние коллекции посвящены подводному миру. Всевозможные рыбы, морские звезды, кораллы украшают ковры, посуду и картины многих брендов.

Начиная от эко-стиля, где рыбы вытесаны из необработанного дерева, до чисто морского классического красно-сине-белого сочетания и даже роскошных коллекций, где рыбы, медузы и морские звезды исполнены в золоте.

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Камины уже давно перестали быть предметом роскоши. Ими не только обогревают дома, но и создают уютную атмосферу. Тогда выбирают электрические устройства, которые имитируют огонь без выделения тепла. Возле него можно обустроить красивую зону отдыха, расположив компактный диван или несколько кресел. Тогда он становится центральным элементом гостиной. От его расположения и оформления будет зависеть выбор мебели, декоративных элементов и сама стилистика комнаты. Для небольших комнат лучше выбрать угловой камин, который экономит площадь.