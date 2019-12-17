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вторник, 17 декабря 2019 16:14

Дизайнеры назвали 10 модных лайфхаков украшения елки
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Украшение елки 2020: 10 модных лайфхаков
Фото: idei-dekoru.com
Украшение елки 2020: 10 модных лайфхаков
Украшение елки 2020: 10 модных лайфхаков
Украшение елки 2020: 10 модных лайфхаков
Украшение елки 2020: 10 модных лайфхаков

В предновогодней суете стоит выделить время на украшение елки. Этот процесс дает положительные эмоции и душевное успокоение.

Чтобы не ошибиться с расположением и подбором украшений. дизайнеры назвали модные подсказки.

1. Место для новогодней елки должно быть у розетки, чтобы не пришлось прокладывать провода через всю комнату. Это защитит от преткновения. При необходимости можно даже немного передвинуть мебель.

2. Чтобы сэкономить квадратные метры, стоит немного обрезать задние ветви. Это позволит расположить дерево ближе к стене, а обрезанные ветви можно использовать в декоре.

3. Поставить новогоднюю елку напротив зеркала. Так будет казаться пышной.

4. Если дерево не вмещается в комнате высотой, стоит обрезать снизу. Так не потеряет треугольную форму.

5. Профессиональные декораторы начинают украшать елки из гирлянд. Так можно распределить его максимально равномерно.

6. Чем больше света - тем красивее и богаче выглядит елка.

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7. Начинать украшать елку с внутренней части дерева. Сначала использовать однотонные украшения и затем добавить декоративнее.

8. Крупные украшения вешать ближе к центру дерева, чтобы придать ему большую глубину. Украшения мелкие - по направлению к концу ветвей.

9. Новогодние игрушки стоит покупать кратно трем. Так сохранится баланс в декоре.

10. Дорогие стеклянные украшения вешать сверху, где меньше риск разбиться.

Елка - обязательный атрибут новогодних праздников. Но в нынешнем мире она претерпела определенные преобразований.

А все из-за дефицита места, который является частой проблемой современного жилья. Чтобы и праздничную атмосферу и не нарушать сложившегося интерьера - стоит обустроить видоизмененную елку.

zelenasadyba.com.ua
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