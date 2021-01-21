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четверг, 21 января 2021 14:24

Дизайнерские подсказки 10 идей оформления комнаты девочки
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В комнате девочка проводит много времени, поэтому к ее оформлению нужно подойти серьезно. Она должна быть безопасной, комфортной и соответствовать индивидуальности ребенка.

Основными рекомендациями по оформлению девчачьей комнаты является зонирование, нейтральный фон и мебель, отсутствие одной темы в оформлении и учета характера и вкусов ребенка.

Девочки часто любят проводить время в "секретных" закоулках.

Выбирайте правильный розовый -пастельний для больших плоскостей, яркий - для акцентов, избегайте искусственного кукольного оттенка. Их разбавляйте другим цветом, чтобы комната не выглядела как домик для Барби. Еще подойдут нежные зеленые оттенки - мята или оливка, выбеленный желтый, нежный карамельный, ореховый, абрикосовый, беж.

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Стандартные корзины для хранения в девчачьей комнате можно частично заменить изысканные чемоданы. Уместно туалетный столик с зеркалом.

Девочки часто любят проводить время в "секретных" закоулках. Поэтому надо продумать место для мини-палатки, шалаш или вигвама.

В небольшой квартире одно помещение выполняет различные функции: гостиной, спальни, кабинета. Отделение зоны для сна создает уютную атмосферу, способствует расслаблению и полноценному отдыху.

Зонирование пространства помогает достичь психологического и бытового комфорта. Дизайнеры дают советы, как разделить комнату на спальню и гостиную. В галерее собраны идеи готовых интерьеров, которые помогут выбрать удачный вариант для комнат различной площади и конфигурации.

zelenasadyba.com.ua
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