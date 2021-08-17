Дизайнерская вещь из отходов: что сделать из деревянных спилов

Фото: idei-dekoru.com

Деревянный декор не выходит из моды. Эти изделия не только выглядят стильно, но и экологически чистые. На них не надо тратить много денег. Для этого нужны деревянные спилы.

Природные материалы для интерьера и декора дома позволяют создать совершенно не похожи друг на друга идеи. Можно выкладывать дорожки, создавать мебель или светильник. Они везде и всюду будут уместны.

Для преподавания садовой дорожки стоит распилить дерево на булыжники толщиной 5-10 см. Все детали обработать специальным раствором, который защитит материал от растрескивания и гниения. Это увеличит срок службы. Разровнять площадку, разложить просушенные деревянные спила и утрамбовать. Свободное пространство заполнить корой, опилками, галькой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых на даче: как создать уют для семьи

Садовую дорожку, сделанную из деревянных спилов, некоторые обрамляют бордюром. Вариантов здесь множество.

Деревянные спиле используют не только снаружи, но и внутри дома. Декор стен деревянными спилами - один из самых распространенных способов создания интерьера в экостиле. Булыжники наклеивают на поверхность стены и покрывают лаком.

Картины и панно, созданные с применением деревянных спилов, станут прекрасным декором помещения, оформленного в стилях прованс, рустик, кантри.

Ничто так не украшает здание, как хорошая пристройка. Она позволит семье и друзьям отдыхать на свежем воздухе с комфортом. Не надо путать террасу с верандой. Последняя - часть дома, которая обязательно должна крышу. Ее можно сделать утепленной. Терраса же - отдельный открытый настил на специальном фундаменте. К ней удобно сделать легкий навес от солнечных лучей и дождя.