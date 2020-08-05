Дизайн столовой: как грамотно разделить пространство

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Столовая в современной квартире занимает особое место. В ней собираются семья и гости, проводятся веселые торжества и посиделки. Поэтому дизайн этой комнаты должен выполнять все требования, предъявляемые к данному пространству.

Выполнить правильное разграничение кухни от столовой помогут стены, окрашенные в разные цвета. Не стоит играть на ярком контрасте оттенков.

Напольную часть покрытия для кухонной зоны лучше сделать из плитки, а для зоны отдыха идеальной подойдет: ламинат, паркет, ковролин.

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Линейная планировка идеально подходит для дизайна интерьера кухни столовой с узкой зоной. Кухонный гарнитур стоит установить у одной стены, а обеденный стол поставьте у противоположной.

Для роскошного вида кухни ее оформляют в стиле ампир. Он напоминает обустройства императорских покоев. Дизайн характеризуется роскошью, которая проявляется повсюду. В прошлом стены были украшены богатой парчой, которые можно сегодня заменить недорогими материалами. Это обои и различные краски. Однако для окон не было никакой замены, и шторы по-прежнему создают дорогие ткани, укладывая их так, чтобы рисунок подчеркивал помпезность.