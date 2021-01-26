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вторник, 26 января 2021 16:26

Дизайн гостиной в 2021 году: как гармонично расставить мебель
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Фото: remontbp.com

В гостиной мебель имеет не только соответствовать вкусовым пристрастиям хозяев жилья, но и сочетаться друг с другом. Тогда создадут уютную атмосферу. Справиться с такой задачей под силу даже человеку без специального образования в сфере дизайна.

Что касается основных вариантов расстановки, то можно выделить круговой, симметричное и асимметричное расположение. В случае кругового размещения мебели, все предметы располагаются вокруг единого центра - журнального столика.

Симметричную расстановку мебели также называют зеркальной, что означает способ расположения предметов по обе стороны от предполагаемого центра - стенки, камина или телевизора. Для асимметричного способа актуально расположения мебели без учета каких-либо правил. Он больше подойдет для комнат прямоугольной формы.

В гостиной с оконным проемом на короткой стене, предметы можно устанавливать, как вдоль удлиненных стен, так и перпендикулярно. Угловые диваны с журнальным столиком в центре в такой комнате будут выглядеть просто идеально.

Что касается выбора мягкой части, то для такой гостиной актуально остановить выбор на небольшом диванчике и паре мобильных и практических пуфов. Для поддержания целостности более габаритных квадратных гостиных, вы, наоборот, можете разделить помещение на зоны, используя, например, массивный диван. В этом примере дизайнеры советуют заполнять пространство, разбивая предметы по группам.

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Самое сложное расположить мебель в узкой комнате. Поэтому классический симметричный способ в этом случае может создать хозяину жилья немало проблем. От этого комната превратится в загроможден тоннель. лучше сделать все асимметрично.

При оформлении спальни следует учитывать все мелочи, начиная от цветового исполнения дизайна и заканчивая покрывалом для кровати.

Понятие "современная спальня" обозначает стилистическое направление интерьера, которое реализует оригинальные дизайнерские идеи. Такая комната одновременно сочетает в себе комфорт и уют, простоту и элегантность. Также должно быть минимум ненужных вещей и максимум пространства.

remontbp.com
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