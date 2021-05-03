 
Ексклюзивы
1/5
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 675
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 666
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 378
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 522
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 648
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 495
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2403
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1152
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Фото
Все фото
13
12
4
14
13
Дизайн гостиной: как гармонично вписать нишу в интерьер
Дизайн гостиной: как гармонично вписать нишу в интерьер
Канадская роскошь: шикарный дом спрятали в лесу
Канадская роскошь: шикарный дом спрятали в лесу
Стеклянная стенка в ванной комнате: все За и Против
Стеклянная стенка в ванной комнате: все За и Против
Стильный дизайнерский интерьер квартиры в светлых тонах
Стильный дизайнерский интерьер квартиры в светлых тонах
Дизайнеры определили цвет спальни, которая расслабляет и успокаивает
Дизайнеры определили цвет спальни, которая расслабляет и успокаивает
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 378
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1152
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 468
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2313
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 441
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 10:25

Дизайн гостиной: как гармонично вписать нишу в интерьер
13

  Комментировать

Идеи дизайна ниши в гостиной
Фото: remontbp.com
Идеи дизайна ниши в гостиной
Идеи дизайна ниши в гостиной
Идеи дизайна ниши в гостиной
Идеи дизайна ниши в гостиной

Такой дизайнерский элемент, как ниша в стене, является довольно распространенным явлением. Ею можно удачно скрыть имеющиеся дефекты на стенах, обеспечить помещение дополнительными полочками.

Ниши вписываются в любой вид интерьера и успешно превращают общую атмосферу комнаты. Дизайнеры предлагают использовать множество идей, выбор которых полностью зависит от общей стилистики интерьера и фантазии хозяев помещения.

Это может быть имитация любой геометрической формы, с подсветкой, перекладинами в виде полочек или без них. Подобный элемент делает интерьер более оригинальным и интересным, а в зависимости от глубины ниши вы можете судить о ее назначении.

Декоративные конструкции привлекательно выглядят и гармонично сочетаются с картинами, фотографиями или панно. Другие виды конструкций используются для размещения в них мебели, техники и другие элементов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секреты дизайна двухэтажного дома в одном стиле

Особенно шикарно выглядит такая конструкция со встроенными в верхней части светильниками, поток света которых используется для освещения содержания ниши и может выполнять роль дополнительного источника освещения для всей гостиной.

Еще одним популярным дизайнерским решением можно назвать размещение в нише помещения гостиной телевизора и другой техники, например, аудиоаппаратуры с колонками или домашнего кинотеатра. Выглядит такая идея довольно компактно, стильно и современно. Подобное предложение позволяет не загромождать площадь комнаты.

Встроенная подсветка, картины или фото на стенах, а также вазы, торшеры и другие аксессуары в качестве дополнения мягкой мебели только приветствуются.

Зонирование нужно как для просторного, так и для тесного помещения. Важно знать, какие приемы позволят получить максимально удачный результат. Некоторые решения следует планировать еще на этапе подготовки ремонта.

remontbp.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дизайн гостиной: как гармонично вписать нишу в интерьер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 24318
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 22303
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7731
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 35 Просмотров: 7398
Царица ходила голая по дворцу
Царица ходила голая по дворцу
 Просмотров: 4392
Дом
"Маркет Мебели" отвечает: чем важен офисный стул?
"Маркет Мебели" отвечает: чем важен офисный стул? Просмотров: 9
Канадская роскошь: шикарный дом спрятали в лесу
Канадская роскошь: шикарный дом спрятали в лесу
12
 Просмотров: 693
Стеклянная стенка в ванной комнате: все За и Против
Стеклянная стенка в ванной комнате: все За и Против
4
 Просмотров: 243
Стильный дизайнерский интерьер квартиры в светлых тонах
Стильный дизайнерский интерьер квартиры в светлых тонах
14
 Просмотров: 774
Дизайнеры определили цвет спальни, которая расслабляет и успокаивает
Дизайнеры определили цвет спальни, которая расслабляет и успокаивает
13
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
35
Зеленский возмутил фразой о СССР
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
3
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 759
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть