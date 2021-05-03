Дизайн гостиной: как гармонично вписать нишу в интерьер

Фото: remontbp.com

Такой дизайнерский элемент, как ниша в стене, является довольно распространенным явлением. Ею можно удачно скрыть имеющиеся дефекты на стенах, обеспечить помещение дополнительными полочками.

Ниши вписываются в любой вид интерьера и успешно превращают общую атмосферу комнаты. Дизайнеры предлагают использовать множество идей, выбор которых полностью зависит от общей стилистики интерьера и фантазии хозяев помещения.

Это может быть имитация любой геометрической формы, с подсветкой, перекладинами в виде полочек или без них. Подобный элемент делает интерьер более оригинальным и интересным, а в зависимости от глубины ниши вы можете судить о ее назначении.

Декоративные конструкции привлекательно выглядят и гармонично сочетаются с картинами, фотографиями или панно. Другие виды конструкций используются для размещения в них мебели, техники и другие элементов.

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Особенно шикарно выглядит такая конструкция со встроенными в верхней части светильниками, поток света которых используется для освещения содержания ниши и может выполнять роль дополнительного источника освещения для всей гостиной.

Еще одним популярным дизайнерским решением можно назвать размещение в нише помещения гостиной телевизора и другой техники, например, аудиоаппаратуры с колонками или домашнего кинотеатра. Выглядит такая идея довольно компактно, стильно и современно. Подобное предложение позволяет не загромождать площадь комнаты.

Встроенная подсветка, картины или фото на стенах, а также вазы, торшеры и другие аксессуары в качестве дополнения мягкой мебели только приветствуются.

Зонирование нужно как для просторного, так и для тесного помещения. Важно знать, какие приемы позволят получить максимально удачный результат. Некоторые решения следует планировать еще на этапе подготовки ремонта.