Деньги на ветер: в какие квартиры не надо покупать робота-пылесоса

Робота-пылесоса выбирают для комнат без ковра Фото: tdmall.ru

Роботы-писолосы не подходят для комнат с высокими порогами и ковров с длинным ворсом. Это не лучшая покупка для помещений с разбросанной одеждой или шторами на полу. Они тормозят его работу.

Об этом рассказал Gazeta.ua Константин Свирский, консультант столичного магазина бытовой техники.

"Эти умные пылесосы чувствуют окончания батареи и подходят к станции зарядки. Они могу заблудиться, если при уборке случайно закроет дверь. Также проблема поиска станции может произойти через внимательны мебель, которые очень затрудняют траекторию пути. Если все же пылесос не нашел зарядку, то необходимо поднести его к ней примерно на расстояние метра и нажать кнопку DOCK. Это активирует парковку ", - посоветовал специалист.

Выбор робота-пылесоса:

1. Должна быть резиновый бампер для дополнительной защиты и с покореженной щетки. Такая лучше наматывает шерсть и волосы.

2. Емкость мусоросборника выбирать по площади жилья. На 0,3 л - для помещения до 50 м2, 0,5 л - до 80 м2 и 1 л - 80 м2. Модель с малой проходимостью пригодна только для полностью равных полов.

3. Учитывать уровень шума. Он не должен быть выше 60 дБ. Если больше, то гудеть, как обычный пылесос.

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4. Если иметь длинные боковые щетки, то выметают все из углов и плинтусов. А еще останавливаются перед ступенькой, чтобы не упасть.

5. Вместо фильтра тонкой очистки, лучше взять HEPA-фильтр, чтобы задерживал мелкий мусор. Иначе не подойдет для комнат, где есть дети или аллергики.

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