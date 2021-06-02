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среда, 09 июня 2021 14:44

Декоративная мельница в саду: как украсить участок
6

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Декоративная мельница своими руками украшает любую дачу
Фото: handmade-idea.com
Декоративная мельница своими руками украшает любую дачу
Декоративная мельница своими руками украшает любую дачу
Декоративная мельница своими руками украшает любую дачу
Декоративная мельница своими руками украшает любую дачу

Существует немало способов подчеркнуть особенности ландшафта участка. Вместо садовых фигур и беседок, интересно сделать декоративную мельница. Нужно чтобы сооружение выглядело, как полнофункциональный продукт, со своим стилем.

Максимально реалистичная копия настоящего ветряка вызывает живой интерес у гостей. Не обязательно точно копировать объект, для сада достаточно передать образ мельницы и отдельные ее детали.

Без надлежащего оформления будет выглядеть огромным и неуместным. Распространенный тип - сельский или голландский ветряк.

Наибольшей популярностью пользуются мельницы в стиле атрибутов сказочных персонажей. Чаще всего корпус декоративной сооружения выполнен в виде имитации сруба, при этом форма и размеры могут сознательно быть изготовлены из искажением, более приземистыми, как бы вросшими в почву.

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Небольшой металлический ветряк очень хорошо ловит ветер в саду, и если немного дооборудовать конструкцию, ее можно использовать как источник энергии для светодиодных фонариков или даже в качестве привода полива клумб.

Ландшафтный дизайн подчиняется определенным правилам, которые диктуются природой. Без знания этих принципов невозможно получить нужный эффект.

Задача такого дизайна состоит в том, чтобы создать гармонично открытое пространство, связывающее человека и природу. Проект показывает, каким образом будет происходить окультуривание участка.

bouw.ru
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