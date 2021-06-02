Декоративная мельница в саду: как украсить участок

Фото: handmade-idea.com

Существует немало способов подчеркнуть особенности ландшафта участка. Вместо садовых фигур и беседок, интересно сделать декоративную мельница. Нужно чтобы сооружение выглядело, как полнофункциональный продукт, со своим стилем.

Максимально реалистичная копия настоящего ветряка вызывает живой интерес у гостей. Не обязательно точно копировать объект, для сада достаточно передать образ мельницы и отдельные ее детали.

Без надлежащего оформления будет выглядеть огромным и неуместным. Распространенный тип - сельский или голландский ветряк.

Наибольшей популярностью пользуются мельницы в стиле атрибутов сказочных персонажей. Чаще всего корпус декоративной сооружения выполнен в виде имитации сруба, при этом форма и размеры могут сознательно быть изготовлены из искажением, более приземистыми, как бы вросшими в почву.

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Небольшой металлический ветряк очень хорошо ловит ветер в саду, и если немного дооборудовать конструкцию, ее можно использовать как источник энергии для светодиодных фонариков или даже в качестве привода полива клумб.

Ландшафтный дизайн подчиняется определенным правилам, которые диктуются природой. Без знания этих принципов невозможно получить нужный эффект. Задача такого дизайна состоит в том, чтобы создать гармонично открытое пространство, связывающее человека и природу. Проект показывает, каким образом будет происходить окультуривание участка.