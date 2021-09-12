Декор за копейки: как украсить кофейный столик

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Кофейный столик помогает дополнить интерьер. Он пригодится во время чаепитий и отдыха после активного дня. Декор столика создаст необходимое настроение, придаст интересный акцент и может стать темой для разговоров с гостями.

Идеальный декор столика - ваза с живыми цветами. Существует правило "живого объекта", согласно которому на кофейном столике должна стоять что-то "живое", естественное: букет цветов, растения в горшке.

Часто можно встретить в декоре именно книги. Они выглядят очень стильно и могут многое рассказать о хозяевах.

Эффектно выглядит поднос на кофейном столике. Он визуально группирует композицию и позволяет быстро переставить весь декор, если стол вам нужен полностью. Еще подойдут вазы или подсвечника.

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Полезно добавить предмет, который будет вызывать вопросы у гостей и добавлять особый шарм пространства. Это может быть винтажная вещь с барахолки, произведение какого-то художника с вашей дальней поездки, эффектная скульптура.

Хотите быть в тренде с дизайном квартиры - делайте акцентную стену. Она может отличаться цветом, фактурой, рисунком, материалом и другим. Интерьер получается эффектным, но при этом не слишком активным. В спальной комнате это может быть стена за изголовьем кровати или, наоборот, противоположная стена, в гостиной - стена за диваном или напротив, за телевизором. Главный критерий - это должно быть зона, куда вы хотите привлечь внимание с помощью дизайна.