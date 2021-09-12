 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 432
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 126
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 333
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1566
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 405
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 414
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1080
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1251
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5643
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1647
Фото
Все фото
12
19
17
6
12
Декор за копейки: как украсить кофейный столик
Декор за копейки: как украсить кофейный столик
Как не ошибиться с планированием прихожей: особенности дизайна
Как не ошибиться с планированием прихожей: особенности дизайна
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Еда синеет и на вкус, как железо: как выбрать кухонный нож
Еда синеет и на вкус, как железо: как выбрать кухонный нож
Тесный балкон не приговор: как выгодно использовать небольшую жилую площадь
Тесный балкон не приговор: как выгодно использовать небольшую жилую площадь
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Просмотров: 396
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 630
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2376
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2988
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 19107
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 81
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
среда, 15 сентября 2021 02:28

Декор за копейки: как украсить кофейный столик
12

  Комментировать

Декор кофейного столика: идеи для уютного дизайна
Фото: zelenasadyba.com.ua
Декор кофейного столика: идеи для уютного дизайна
Декор кофейного столика: идеи для уютного дизайна
Декор кофейного столика: идеи для уютного дизайна
Декор кофейного столика: идеи для уютного дизайна

Кофейный столик помогает дополнить интерьер. Он пригодится во время чаепитий и отдыха после активного дня. Декор столика создаст необходимое настроение, придаст интересный акцент и может стать темой для разговоров с гостями.

Идеальный декор столика - ваза с живыми цветами. Существует правило "живого объекта", согласно которому на кофейном столике должна стоять что-то "живое", естественное: букет цветов, растения в горшке.

Часто можно встретить в декоре именно книги. Они выглядят очень стильно и могут многое рассказать о хозяевах.

Эффектно выглядит поднос на кофейном столике. Он визуально группирует композицию и позволяет быстро переставить весь декор, если стол вам нужен полностью. Еще подойдут вазы или подсвечника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не ошибиться с планированием прихожей: особенности дизайна

Полезно добавить предмет, который будет вызывать вопросы у гостей и добавлять особый шарм пространства. Это может быть винтажная вещь с барахолки, произведение какого-то художника с вашей дальней поездки, эффектная скульптура.

Хотите быть в тренде с дизайном квартиры - делайте акцентную стену. Она может отличаться цветом, фактурой, рисунком, материалом и другим. Интерьер получается эффектным, но при этом не слишком активным.

В спальной комнате это может быть стена за изголовьем кровати или, наоборот, противоположная стена, в гостиной - стена за диваном или напротив, за телевизором. Главный критерий - это должно быть зона, куда вы хотите привлечь внимание с помощью дизайна.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Декор за копейки: как украсить кофейный столик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 10854
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 9 Просмотров: 8523
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 7704
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
31
 Просмотров: 5643
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
7
 Просмотров: 4824
Дом
Как не ошибиться с планированием прихожей: особенности дизайна
Как не ошибиться с планированием прихожей: особенности дизайна
19
 Просмотров: 1917
Особенности сервисов по доставке цветов
Особенности сервисов по доставке цветов Просмотров: 9
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 13356
Еда синеет и на вкус, как железо: как выбрать кухонный нож
Еда синеет и на вкус, как железо: как выбрать кухонный нож
6
 Просмотров: 216
Тесный балкон не приговор: как выгодно использовать небольшую жилую площадь
Тесный балкон не приговор: как выгодно использовать небольшую жилую площадь
12
 Просмотров: 2790
Больше всего комментируют
9
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
4
Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович
2
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
Голосов: 19
Голосование 22 сентября состоится матч за суперкубок Украины по футболу. Кто победит?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть