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суббота, 08 июня 2019 12:40

Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
9

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Фото: idei-dekoru.com

Дефицит места не должен стать причиной отказа от цветника. Его можно разместить прямо на подоконнике со стороны двора. Для богатого вида композиции, стоит выбрать ампельные растения.

Для более сдержанного и стильного украшения, подойдут ровнорастучие цветы.

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Холмистая местность часто мешает полностью проявить потенциал в украшении дома.

На них растут не все растения. А те, что и растут нужно подбирать так, чтобы не затеняли друг друга.

Чтобы не ломать голову в размещении цветов и кустов во дворе, нужно использовать эти идеи.

idei-dekoru.com
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Дата
08
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