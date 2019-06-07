Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения

Дефицит места не должен стать причиной отказа от цветника. Его можно разместить прямо на подоконнике со стороны двора. Для богатого вида композиции, стоит выбрать ампельные растения.
Для более сдержанного и стильного украшения, подойдут ровнорастучие цветы.
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Холмистая местность часто мешает полностью проявить потенциал в украшении дома.
На них растут не все растения. А те, что и растут нужно подбирать так, чтобы не затеняли друг друга.
Чтобы не ломать голову в размещении цветов и кустов во дворе, нужно использовать эти идеи.
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