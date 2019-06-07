Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения

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Дефицит места не должен стать причиной отказа от цветника. Его можно разместить прямо на подоконнике со стороны двора. Для богатого вида композиции, стоит выбрать ампельные растения.

Для более сдержанного и стильного украшения, подойдут ровнорастучие цветы.

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Холмистая местность часто мешает полностью проявить потенциал в украшении дома. На них растут не все растения. А те, что и растут нужно подбирать так, чтобы не затеняли друг друга. Чтобы не ломать голову в размещении цветов и кустов во дворе, нужно использовать эти идеи.