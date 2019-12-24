Чемодан вместо столика: показали интересные идеи для оформления интерьера

Фото: decoist.com

Старому бабушкиному чемодану можно дать вторую жизнь, пристроив его в гостиной вместо журнального столика. В качестве предмета мебели будет выглядеть он привлекательно и неординарно, придаст интерьеру винтажного шарма и послужит интересной фокусной точкой.

Столик-чемодан будет привлекать взгляд вне зависимости от того, в каком месте размещен. Гармонично впишется в гостиную с любым интерьером, пишет Decoist.

Подойдет на роль журнального столика и старый сундук. Если краска на нем облезла, обновлять покрытие не обязательно: наличие подобных дефектов позволяет создать атмосферу "потертого шика".

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Оригинального вида гостиным придает структурированность пространства. Обеспечивает ее наличие стильного и эффектного композиционного центра, иначе говоря фокусной точки, на которой сразу концентрируются взгляды. На роль такой точки подойдет зеркало, картина или фотография, отдельные предметы мебели, деревянные балки и яркие элементы декора.