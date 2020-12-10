Чем удивить в Новый год: стильные способы завернуть подарки

Фото: zak-kor.net

Красиво оформленные подарки дарят ощущение предчувствия чуда при распаковке. Для этого не обязательно идти к мастерам. Можно и самому подобрать стильную обертку. Стоит добавить еловую ветку и красную ленту.

Трендом этого года является упаковочная бумага темных цветов. На нем можно нарисовать на нем снег белым маркером, написать пожелание. Или украсить вырезанными из бумаги золотыми или серебряными звездочками и шарами.

Салфетки и кружевные ленты - очень удобный материал для творчества, который поднимает градус уюта. Чтобы украсить подарок - самое то.

Выйдя в ближайший лес или гаек, можно найти множество симпатичных украшений для подарка: это и традиционные шишки, и небольшие веточки, которые можно покрасить в любой цвет и украсить маленькими помпонами.

Универсальная украшение получается с помощью баллончика золотой или серебряной краски. Для упаковки подарка отлично подойдут шишки, листья и другие "естественные" мелочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать роскошный новогодний венок на двери: 15 впечатляющих вариантов

Для новогоднего подарка можно взять даже старые атласы или газеты. главное завязать стильной яркой лентой.

Для создания праздничного настроения мало поставить елку с дождиком. Также стоит украсить окна к Новому году. Кто-то предпочитает купить готовый декор, другие делают его сами.