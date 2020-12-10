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пятница, 11 декабря 2020 02:28

Чем удивить в Новый год: стильные способы завернуть подарки
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Как самому завернуть новогодние подарки
Фото: zak-kor.net
Как самому завернуть новогодние подарки
Как самому завернуть новогодние подарки
Как самому завернуть новогодние подарки
Как самому завернуть новогодние подарки

Красиво оформленные подарки дарят ощущение предчувствия чуда при распаковке. Для этого не обязательно идти к мастерам. Можно и самому подобрать стильную обертку. Стоит добавить еловую ветку и красную ленту.

Трендом этого года является упаковочная бумага темных цветов. На нем можно нарисовать на нем снег белым маркером, написать пожелание. Или украсить вырезанными из бумаги золотыми или серебряными звездочками и шарами.

Салфетки и кружевные ленты - очень удобный материал для творчества, который поднимает градус уюта. Чтобы украсить подарок - самое то.

Выйдя в ближайший лес или гаек, можно найти множество симпатичных украшений для подарка: это и традиционные шишки, и небольшие веточки, которые можно покрасить в любой цвет и украсить маленькими помпонами.

Универсальная украшение получается с помощью баллончика золотой или серебряной краски. Для упаковки подарка отлично подойдут шишки, листья и другие "естественные" мелочи.

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Для новогоднего подарка можно взять даже старые атласы или газеты. главное завязать стильной яркой лентой.

Для создания праздничного настроения мало поставить елку с дождиком. Также стоит украсить окна к Новому году. Кто-то предпочитает купить готовый декор, другие делают его сами.

zatyshok.net.ua
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