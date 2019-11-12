 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2961
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 459
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 270
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1098
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2853
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2115
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2232
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5202
Фото
Все фото
3
19
14
11
15
Британка показала, как дешево обновить ванную комнату
Британка показала, как дешево обновить ванную комнату
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Звезда &quot;Голодных игр&quot; со скидкой продает свое люксовое жилье
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1224
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 918
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3798
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2097
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 279
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 00:25

Британка показала, как дешево обновить ванную комнату
3

  Комментировать

Стиль ванной комнаты назвали "Джуманджи"
Фото: Metro
Стиль ванной комнаты назвали "Джуманджи"
Хлоя Прайс и ее муж Дэниел

Британке 34-летней Хлои Прайс надоела ее серо-бежевая ванная комната, однако она не готова была потратить на ремонт тысячи долларов.

Помещение было новым, так как перед переездом Хлои и ее мужа Дэниела застройщик отремонтировал дом викторианской эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты

"Серые ванная панель и шкаф были вовсе не на мой вкус. Они не подходили к полу. Покрасила их в темно-зеленый цвет и стало намного лучше", - рассказала Хлоя.

Атмосферу комнаты женщина освежила живыми цветами. На низ самой ванны британка наклеила виниловую ленту с принтом листьев банана. Обновленный вид супруги называют стилем Джуманджи. На трансформацию ванной комнаты женщина потратила £167 (около 5400 грн).

На американском рынке недвижимости появилось имение, на дизайн которого вдохновил второй по величине музей в мире - Эрмитаж. Над обустройством поместья работали специалисты из России, Италии и США. Выручить с его продажи ожидают $13,5 млн.

Metro
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британка показала, как дешево обновить ванную комнату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 21879
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 15273
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 11034
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 11 Просмотров: 9073
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 7614
Дом
Мягкая мебель – на что обращать внимание при покупке
Мягкая мебель – на что обращать внимание при покупке Просмотров: 54
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
19
 Просмотров: 5823
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
14
 Просмотров: 1044
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
11
 Просмотров: 585
Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
15
 Просмотров: 4689
Больше всего комментируют
11
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 858
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua