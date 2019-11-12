Британка показала, как дешево обновить ванную комнату

Фото: Metro

Британке 34-летней Хлои Прайс надоела ее серо-бежевая ванная комната, однако она не готова была потратить на ремонт тысячи долларов.

Помещение было новым, так как перед переездом Хлои и ее мужа Дэниела застройщик отремонтировал дом викторианской эпохи.

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"Серые ванная панель и шкаф были вовсе не на мой вкус. Они не подходили к полу. Покрасила их в темно-зеленый цвет и стало намного лучше", - рассказала Хлоя.

Атмосферу комнаты женщина освежила живыми цветами. На низ самой ванны британка наклеила виниловую ленту с принтом листьев банана. Обновленный вид супруги называют стилем Джуманджи. На трансформацию ванной комнаты женщина потратила £167 (около 5400 грн).

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