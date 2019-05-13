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понедельник, 13 мая 2019 16:01

Безопасность и роскошный вид изнутри: создали идеальное жилье для отдыха на природе
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LUMIPOD создан для жителей города, желающих отдохнуть на лоне природы от бетонных джунглей.
Фото: lumi-pod.com
LUMIPOD создан для жителей города, желающих отдохнуть на лоне природы от бетонных джунглей.
Усередині LUMIPOD є все необхідне для комфортного відпочинку.
Внутри LUMIPOD есть все необходимое для комфортного отдыха.
Основой конструкции является стальной каркас.

Французская компания Lumicene презентовала свой новый проект — модульный дом LUMIPOD. Представляет собой он сборную конструкцию, которую можно при необходимости разобрать и перевезти в любое место. Спроектированный LUMIPOD как 4-звездочный гостиничный номер для отдыха в окружении природы.

Дом имеет форму цилиндра. Передний фасад его сделан из 6 стеклянных панелей в алюминиевых рамах. Они раздвижные. Так, при желании стеклянную стену можно открыть, убрав тем самым барьер между внутренним пространством дома и окружающей средой. В закрытом виде дом превращается в абсолютно безопасный "кокон". Указано на официальном сайте проекта.

Сама конструкция сделана из стали. Наружные стены облицованы древесиной, обожженной по древней японской технике, которая защищает дерево от гниения и вредителей. Интерьер оформлен тоже с использованием натуральных материалов.

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Диаметр конструкции достигает 5,5 метров, высота потолка — больше 2-х, общая площадь — 17 квадратных метров. Внутри обустроено спальню, ванную комнату, встроенный гардероб и кладовку с коммуникациями.

LUMIPOD оснащен системой кондиционирования воздуха, которая обеспечивает отопление при холодной погоде и охлаждение помещения в жару. Есть также электрический щиток и водонагревательное оборудование.

Изготавливают LUMIPOD на заказ. Строительство одной такой конструкции длится 2-4 месяца. На монтаж уходит около 2-х дней.

Из простого складского помещения сделали уютный дом с современным интерьером. Находится он в уединенной местности — на живописном участке у подножия поросшего лесом склона. С южной стороны к дому прилегает терраса, из которой открывается волшебный вид на окружающие пейзажи.

lumi-pod.com
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