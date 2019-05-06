Бетон и камень: на побережье построили минималистский дом с роскошным безбортным бассейном

Фото: beautifullife.info

На пустынном побережье острова Крит построили U-образной формы дом с интерьером в стиле минимализма. Автором проекта является греческая архитектурная компания deca ARCHITECTURE.

Чтобы здание идеально вписалось в природный ландшафт, внешние стены облицевали камнем. Из того же материала сделали крышу. Оформление фасада дополнили бетоном. Внутренние стены дома окрасили в белый цвет. Это позволило усилить эффект, созданный поступлением внутрь большого количества естественного света, и тем самым обеспечить в доме легкую и ненавязчивую атмосферу, пишет beautifullife.info.

Вместо классических окон выбор остановили на стеклянных панелях от пола до потолка. Это позволило открыть роскошный вид на море и побережье.

Снаружи к дому пристроили крытую террасу. Там обустроили безбортный бассейн, плавая в котором также можно любоваться невероятным видом на море.

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Во внутреннем дворе обустроили цитрусовый сад. Саженцы деревьев для посадки вырастили в теплице. Семена собрали с отведенного под строительство участка. U-образной формы дому придали именно для того, чтобы защитить сад от сурового климата.

Ранее показали экологический дом, который поражает уютом и удивительным видом на океан. Это на 100% автономное жилище. Внешне напоминает коробку, покрытую гофрированной алюминиевой оболочкой, защищающей здание от ветра и палящих солнечных лучей.