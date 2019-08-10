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воскресенье, 11 августа 2019 10:33

Бассейн за 3 часа: как сделать своими руками
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Фото: toolboxprodhouse.com

Домашний бассейн делают из биддонив. Такая конструкция дешевая и прочная. Для ее возведения, не надо рыть яму. Выложить в круг старые поддоны и сверху натянуть пленку. Лучше голубую, то такой казаться как вода.

О своем опыте рассказывает Виктор Круть, из Житомира.

"Бассейн разместил так, чтобы ветер дул вдоль него. Иначе все время будет надувать много мусора, и оно прибивать к одной стенке. Потратил 3 часа", - уточняет человек.

1. Выбрать ровный участок и застелить брезентом. Поставить кругом 11 поддонов на ребро и скрепить их саморезами и рельсами.

2. Когда целый каркас готов, его закрепить стяжными ремнями для дополнительной жесткости.

3. В местах стыка поддонов и на дно положить старые полотенца. Это смягчит поверхность во время купания. На дно можно положить разрезанные картонные коробки, чтобы было мягко наступать.

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4. Внутренняя поверхность чаши застелить плотной пленкой. Закрепить за верхний край поддонов с помощью липкой ленты.

5. Наполнить бассейн водой.

В Тоскане заброшенный фермерский дом 1400-х годов переделали в современный дом. Чтобы сохранить исторический колорит здания, в отдельных комнатах оставили аутентичное покрытия стен и "голые" деревянные балки.

Интерьер дома оформили в стиле ар-деко. Ввели при этом большое количество медных, золотых и серебряных акцентов

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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