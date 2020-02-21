Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле

Фото: digsdigs.com

Ванная комната — самое интимное пространство в доме, место, где не только гигиенические процедуры выполняют, но и расслабляются после долгого рабочего дня. Именно поэтому к ее оформлению следует подходить не менее тщательно, чем к интерьеру остальных комнат.

Идеально для оформления ванной подходит скандинавский стиль. Благодаря ему удается создать ту спокойную и благоприятную для расслабления атмосферу, которая нужна в ванной комнате, пишет DigsDigs.

Традиционной для скандинавского стиля является палитра нейтральных цветов. В приоритете — белый, серый, оттенки коричневого. В отделке используется плитка или декоративный бетон, для создания акцентов — натуральное дерево или камень.

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Декора в ванной, оформленной по правилам скандинавского стиля, должно быть по минимуму, свободного пространства — максимум. Лучшим вариантом на роль декора являются живые растения, плетеные изделия из натуральной лозы. Стены разрешается украшать минималистскими картинами.

Ванную комнату можно стилизовать под SPA. Это превратит ее в идеальное место для расслабления и снятия стресса. Идеи для создания в домашних условиях атмосферы SPA показали в подборке.