 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1278
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3951
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1755
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1728
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4788
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 918
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
20
19
12
29
17
Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле
Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле
Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Как по-современному оформить спальню: показали идеи для вдохновения
Как по-современному оформить спальню: показали идеи для вдохновения
Креативно и ярко: 15 идей упаковки подарков на День Валентина
Креативно и ярко: 15 идей упаковки подарков на День Валентина
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 513
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1728
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 963
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
воскресенье, 23 февраля 2020 02:28

Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле
20

  Комментировать

Фото: digsdigs.com

Ванная комната — самое интимное пространство в доме, место, где не только гигиенические процедуры выполняют, но и расслабляются после долгого рабочего дня. Именно поэтому к ее оформлению следует подходить не менее тщательно, чем к интерьеру остальных комнат.

Идеально для оформления ванной подходит скандинавский стиль. Благодаря ему удается создать ту спокойную и благоприятную для расслабления атмосферу, которая нужна в ванной комнате, пишет DigsDigs.

Традиционной для скандинавского стиля является палитра нейтральных цветов. В приоритете — белый, серый, оттенки коричневого. В отделке используется плитка или декоративный бетон, для создания акцентов — натуральное дерево или камень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта

Декора в ванной, оформленной по правилам скандинавского стиля, должно быть по минимуму, свободного пространства — максимум. Лучшим вариантом на роль декора являются живые растения, плетеные изделия из натуральной лозы. Стены разрешается украшать минималистскими картинами.

Ванную комнату можно стилизовать под SPA. Это превратит ее в идеальное место для расслабления и снятия стресса. Идеи для создания в домашних условиях атмосферы SPA показали в подборке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Атмосфера полного релакса: 20 идей для ванной в скандинавском стиле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 31716
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 18963
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 16614
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 16597
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 13284
Дом
Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
Совсем другой уровень: показали фото до и после ремонта
19
 Просмотров: 8316
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
12
 Просмотров: 19539
Как по-современному оформить спальню: показали идеи для вдохновения
Как по-современному оформить спальню: показали идеи для вдохновения
29
 Просмотров: 3654
Креативно и ярко: 15 идей упаковки подарков на День Валентина
Креативно и ярко: 15 идей упаковки подарков на День Валентина
17
 Просмотров: 477
Ни намека на суету: показали интерьеры в одном из самых уютных и беззаботных стилей
Ни намека на суету: показали интерьеры в одном из самых уютных и беззаботных стилей
27
 Просмотров: 2565
Больше всего комментируют
9
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
4
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
3
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
3
Резко возрастает количество украинцев, недовольных работой Зеленского
Голосов: 357
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua