 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 1719
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 495
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 891
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4347
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1827
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 990
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 873
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
11
3
19
14
11
Архитектурный рок: построили уникальный отель в форме гитары
Архитектурный рок: построили уникальный отель в форме гитары
Британка показала, как дешево обновить ванную комнату
Британка показала, как дешево обновить ванную комнату
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Звезда &quot;Голодных игр&quot; со скидкой продает свое люксовое жилье
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 873
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1305
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3933
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 135
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
четверг, 14 ноября 2019 23:28

Архитектурный рок: построили уникальный отель в форме гитары
11

  Комментировать

Дизайн здания максимально повторяет форму гитары.
Фото: beautifullife.info
Дизайн здания максимально повторяет форму гитары.
Дизайн здания максимально повторяет форму гитары.
Дизайн здания максимально повторяет форму гитары.
Дизайн здания максимально повторяет форму гитары.

Во Флориде завершили строительство нового корпуса гостинично-развлекательного комплекса Семинол Хард Рок. Построили его в форме гитары.

Высота нового корпуса составляет 122 метра. Стены его сделали стеклянными, beautifullife.info.

Фасад корпуса оборудовали динамичной иллюминацией. Использовали для этого 16 тысяч 800 светодиодных ламп, светящихся разными цветами. Под каждый из узоров иллюминации подобрали отдельное музыкальное сопровождение.

Стоимость нового корпуса Семинол Хард Рок оценили в $1,5 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все в розовом: дом куклы Барби воссоздали в реальную величину

Новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером. За счет необычного дизайна выглядит словно из будущего. Спроектировали ее как 2 отдельные башни, сливающиеся в единое целое и образующие при этом форму куба с пустотой в центре. Отверстие, "прорезающее" здание, имеет асимметричную форму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Архитектурный рок: построили уникальный отель в форме гитары». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 39258
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 19746
Синоптик рассказала, когда придет холод
Синоптик рассказала, когда придет холод Просмотров: 13158
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 12096
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 8631
Дом
Британка показала, как дешево обновить ванную комнату
Британка показала, как дешево обновить ванную комнату
3
 Просмотров: 1422
Мягкая мебель – на что обращать внимание при покупке
Мягкая мебель – на что обращать внимание при покупке Просмотров: 54
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
Удивительные муралы, реалистичность которых поражает
19
 Просмотров: 5985
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
Золото и кристаллы Сваровски: особняк с царским интерьером выставили на продажу по солидной цене
14
 Просмотров: 1116
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
11
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
16
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Голосов: 926
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua