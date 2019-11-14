Архитектурный рок: построили уникальный отель в форме гитары

Фото: beautifullife.info

Во Флориде завершили строительство нового корпуса гостинично-развлекательного комплекса Семинол Хард Рок. Построили его в форме гитары.

Высота нового корпуса составляет 122 метра. Стены его сделали стеклянными, beautifullife.info.

Фасад корпуса оборудовали динамичной иллюминацией. Использовали для этого 16 тысяч 800 светодиодных ламп, светящихся разными цветами. Под каждый из узоров иллюминации подобрали отдельное музыкальное сопровождение.

Стоимость нового корпуса Семинол Хард Рок оценили в $1,5 млрд.

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Новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером. За счет необычного дизайна выглядит словно из будущего. Спроектировали ее как 2 отдельные башни, сливающиеся в единое целое и образующие при этом форму куба с пустотой в центре. Отверстие, "прорезающее" здание, имеет асимметричную форму.