 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 522
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 2232
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 603
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 2673
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1260
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1341
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 846
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6093
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5652
Фото
Все фото
16
9
16
12
10
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
Зона отдыха: показали впечатляющие идеи обустройства балкона
Зона отдыха: показали впечатляющие идеи обустройства балкона
Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна
Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 855
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 810
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1980
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 02:28

Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
16

  Комментировать

Восточные акценты придадут интерьеру спальни особого шарма.
Фото: mydesiredhome.com
Восточные акценты придадут интерьеру спальни особого шарма.
Восточные акценты придадут интерьеру спальни особого шарма.
Восточные акценты придадут интерьеру спальни особого шарма.
Восточные акценты придадут интерьеру спальни особого шарма.

Примечательной особенностью интерьеров в восточном стиле является наличие большого количества текстиля, в идеале украшенного аутентичными узорами. Желательно, чтобы на полу был ковер, над кроватью – балдахин, на окнах – шторы до самого пола, на мебели – чехлы или обивка. Нелишне положить побольше подушек и пледов.

Что касается цветовых решений, строгих ограничений восточный стиль не предусматривает. Особенно приветствуется использование ярких цветов, комбинировать которые разрешается на свой вкус. Остановить выбор можно и на оттенках нейтральной палитры. Идеи для вдохновения подал mydesiredhome.

Традиционными для восточного стиля являются светильники с коваными абажурами, украшенными витиеватым орнаментом, деревянная мебель, декорированная резьбой или художественной росписью. Вместо традиционного шкафа можно установить открытые полки и массивные деревянные сундуки либо низкие тумбы. Допускаются плетеные предметы, к примеру, столик или кресло из ротанга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле

На роль декора для спальни в восточном стиле подойдут резные деревянные изделия, антикварные вещи, ароматизированные свечи, кальян, плетеные корзинки и бочонки, глиняная посуда, в частности чаши и кувшины с удлиненными горлышками. Стены можно украсить мозаикой или художественной росписью.

Одеяла грубой вязки, меховые коврики, подушки в шерстяных чехлах, вязаные пуфы – все это способно создать обстановку, сам лишь вид которой будет согревать. Примеры удачного дополнения ими интерьера показали в подборке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 3 Просмотров: 22365
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 15201
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 8488
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7200
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 7173
Дом
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
9
 Просмотров: 4005
В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
16
 Просмотров: 3231
Зона отдыха: показали впечатляющие идеи обустройства балкона
Зона отдыха: показали впечатляющие идеи обустройства балкона
12
 Просмотров: 4977
Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна
Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна
10
 Просмотров: 3060
Металлочерепица Будсервис. Как купить, цены и видео информация
Металлочерепица Будсервис. Как купить, цены и видео информация Просмотров: 45
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
Голосов: 1136
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua