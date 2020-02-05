Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы

Фото: mydesiredhome.com

Примечательной особенностью интерьеров в восточном стиле является наличие большого количества текстиля, в идеале украшенного аутентичными узорами. Желательно, чтобы на полу был ковер, над кроватью – балдахин, на окнах – шторы до самого пола, на мебели – чехлы или обивка. Нелишне положить побольше подушек и пледов.

Что касается цветовых решений, строгих ограничений восточный стиль не предусматривает. Особенно приветствуется использование ярких цветов, комбинировать которые разрешается на свой вкус. Остановить выбор можно и на оттенках нейтральной палитры. Идеи для вдохновения подал mydesiredhome.

Традиционными для восточного стиля являются светильники с коваными абажурами, украшенными витиеватым орнаментом, деревянная мебель, декорированная резьбой или художественной росписью. Вместо традиционного шкафа можно установить открытые полки и массивные деревянные сундуки либо низкие тумбы. Допускаются плетеные предметы, к примеру, столик или кресло из ротанга.

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На роль декора для спальни в восточном стиле подойдут резные деревянные изделия, антикварные вещи, ароматизированные свечи, кальян, плетеные корзинки и бочонки, глиняная посуда, в частности чаши и кувшины с удлиненными горлышками. Стены можно украсить мозаикой или художественной росписью.

Одеяла грубой вязки, меховые коврики, подушки в шерстяных чехлах, вязаные пуфы – все это способно создать обстановку, сам лишь вид которой будет согревать. Примеры удачного дополнения ими интерьера показали в подборке.