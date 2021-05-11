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среда, 12 мая 2021 02:28

Антитренды 2021: дизайнеры назвали немодные вещи в комнате
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Интерьер 2021: неудачные примеры ремонта
Интерьер 2021: неудачные примеры ремонта
Интерьер 2021: неудачные примеры ремонта
Интерьер 2021: неудачные примеры ремонта
Интерьер 2021: неудачные примеры ремонта

Для стильного вида жилья, надо следить за дизайнерскими решениями. Тогда интерьер будет со вкусом и в тренде.

В этой статье собраны устаревшие и немодные решение ремонта.

Точечные светильники по периметру потолка

В тренде - разноуровневое освещение с различными функциями. Продумайте основной свет, рабочее и декоративное. А по периметру точечное освещение устаревшее.

Контрастные кухни

Кухни с темным низом и светлым верхом вышли из моды. Контраст остается актуальным, однако лучше использовать натуральные цвета и оттенки.

Мебельные гарнитуры

Ранее все заказывали готовый набор мебели для спальни - это было быстро, просто и удобно. Но подобное решение осталось в прошлом. Подбирайте предметы мебели одного стиля, но разных серий. Это придаст помещению уникальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как осветлить темную комнату: советы дизайнера

Имитация кирпича на стенах

Теперь этот прием считается антитрендом. Исключение - стиль лофт, для которого грубые поверхности является отличительной чертой. Разве что все жилье выполнено в стиле лофт.

Современные дома стильно оформлять в трех цветах. Можно подбирать их различные оттенки, как сделали дизайнеры в дома в селе Вита-Почтовая вблизи столицы.

В жилье площадью 184 м2 объединены серый, охровый и графитовый цвет. Первый этаж поделили на несколько функциональных зон. Как именно - далее в статье.

realestate.24tv.ua
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