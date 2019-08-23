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Акцент в интерьере: как привлечь внимание к самому красивому
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Фото: archidea.com.ua

Гостиная имеет оригинальный вид со стуктурированным пространством. Для этого следует выбрать стильный и эффектный композиционный центр - фокусное точка. Это место, куда направляют внимание и концентрируются взгляды. Без него любой интерьер будет выглядеть пустым и скучным.

Например, акцентные детали могут стать красивыми балками на потолке, эффектными нишами или напротив входа в комнату.

1. Если комната вытянутой, центр композиций лучше всего разместить на широкой стене.

2. Фокусное точка без качественного освещения, не будет привлекать внимания.

3. Важно правильно расположить еще предметы интерьера, чтобы они дополняли фокусное точку.

Над каменным камином гармонично выглядит большое зеркало, картина или фотография. Также на помощь придут вазы и подсвечники.

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4. Удобный яркий диван может стать основной точкой размещения. Не забудьте о контраст - диван не должен сливаться со стенами. Лучше выбрать темное на светлом, яркое на пастельном, визарунчасте на однотонном.

5. Акцентная стена создает выразительные фактуры. Это может быть кирпичная кладка, бетонные, деревянные фактуры, глянцевая краска. Популярным решением используются 3D-панели, придающие стене глубину.

Студия дизайна Arent & Pykе добавила французского шарма в дом, построенный в конце 20 годов прошлого века. Одно из помещений этого многоквартирного дома дизайнеры оформили в духе парижского эклектизма, главным признаком которого является сочетание вещей из разных эпох, в том числе антикварных с авангардными.

archidea.com.ua
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