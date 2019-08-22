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четверг, 22 августа 2019 16:33

7 простых правил ухода за диваном, которые продлят ему жизнь

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7 простых правил ухода за диваном, которые продлят ему жизнь
Эксперты советуют, как сохранить безупречный вид дивана спустя годы после покупки

Купить диван недостаточно. Главное – как можно дольше сохранить его безупречный вид!

Диван – это по-настоящему универсальная мебель для квартиры и дома – на нём можно практически всё: сидеть, отдыхать, спать, принимать гостей, укрывшись пледом, смотреть телевизор или читать книгу. Впрочем, именно такая универсальность и приводит к появлению на нём пятен, потёртостей и продавленностей. Как же эксплуатировать его так, чтобы всего этого не случалось? Как сохранить его безупречный вид спустя годы после покупки?

Эти 7 простых советов по уходу за диваном помогут продлить ему жизнь и сохранить изначальный вид!

1. Не прыгайте на диване

Самый простой способ сберечь свой диван – это, конечно же, аккуратное обращение. Не плюхайтесь на него, не падайте и не прыгайте и уж, естественно, не разрешайте делать это своим детям, ведь однажды он просто сложится под такой нагрузкой.

Прыжки и удары могут привести к деформации металлической рамы дивана и его пружин, а в случае, если каркас сделан из дерева или ДСП – появлению трещин.

2. Ремонтируйте сразу

В случае появления зацепов на обивке, появления заметного люфта, скрипа, хруста или других повреждений дивана не откладывайте ремонт на потом. Проще починить всё сейчас, пока поломка не усугубилась, чем потом проводить дорогостоящий ремонт или вообще менять диван из-за невозможности дальнейшей эксплуатации.

3. Убирайте пятна вовремя

Нечаянно разлили на диван чай, кофе или сок? Коснулись подлокотника грязной рукой? Никогда не откладывайте чистку обивки на потом – например, на ближайшую субботу, когда задумали провести уборку в доме. Чем дольше пятно остаётся на ткани вашего дивана из магазина meblium.com.ua, тем сложнее его будет вывести! Застарелое пятно придётся очищать агрессивной химией, а это значит, что риск испортить обивку повысится.

4. Подбирайте правильные средства для чистки

Ухаживая за диваном, необходимо использовать правильные средства для чистки, подходящие для его обивки. Универсальные пятновыводители и моющие средства – это, конечно, хорошо, но более эффективно будет использовать средства для чистки, подходящие конкретному типу ткани. Никакого стирального порошка или средства для мытья посуды!

5. Используйте покрывало или плед

Берегите свой диван и накрывайте его пледом. Он не только добавит уюта, но и уменьшит затирания. Самые "опасные" места, особенно нуждающиеся в защите, – это подлокотники и верхняя часть спинки. В случае чего гораздо проще постирать покрывало, чем очищать обивку!

6. Не сидите на одном и том же месте

Конечно, же у вас может быть любимое место, но не забывайте сидеть и в других частях дивана – этим вы предохраните его от появления вмятин. Меняйте своё месторасположение, иначе со временем одна часть подушки просядет, и сидеть станет неудобно.

7. Берегите от животных

Кошка в доме – это риск преждевременной порчи диванной обивки. Эти милые животные любят точить когти, и в первую очередь страдает именно диван. Обезопасьте себя от этого риска и повесьте на подлокотники специальные когтедралки. Лучше всего, конечно, приучить усато-полосатых делать это в другом месте.

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