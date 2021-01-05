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среда, 06 января 2021 12:20

3 оригинальные советы для ремонта в 2021 году

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3 оригинальные советы для ремонта в 2021 году
Не нужно вкладывать в ремонт огромные средства и усилия. Фото: noviydom.com.ua

О ремонте надо не думать, а к нему приступать. Однако карантинный год изменил отношение к привычным вещей. Поэтому в изменении помещения надо подходить нестандартно.

Стоит научиться получать удовольствие от процесса ремонта, а не только от результата.

Украинский дизайнер Ирина Лысюк сделала перечень советов для тех, кто не знает, с чего начать трансформацию своего дома.

1. Снижайте важность

Вы не делаете ремонт навсегда, поэтому относитесь к нему просто. Создавайте дом с легкостью. Ллюды стали мобильными. Нет гарантий, что будут жить в этой квартире или доме долго.

2. Упрощение

Не нужно вкладывать в ремонт огромные средства и усилия. Нужно трезво подходить к собственному бюджета и вопросы целесообразности. Не переусердствуйте, ведь можно потратить немало средств, а квартира так и не станет стильной. Сегодня основным правилом является - чем проще, тем лучше.

Откажитесь от всего лишнего еще на этапе проектирования. В процессе ремонта все равно придется это сделать.

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3. Найдите хороших людей

Услуги компетентных специалистов стоят дороже, однако экономить на них не нужно. В конце концов, вы получите качественный ремонт, который не придется переделывать. О них надо подумать заранее. Такие специалисты часто имеют много заказов, поэтому к ним нужно занимать очередь.

Небольшое помещение не является препятствием к установлению лестницы. Чтобы сохранить как можно больше полезного пространства в помещении, стоит выбрать компактные лестница на второй этаж.

Лестницы одномаршевым конструкции - самый простой вариант. К тому же экономически выгоден. Изготавливают их или чисто из древесины или из металла и дерева. Небольшие лестницы в один марш на второй этаж считаются очень удобными.

design.24tv.ua
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