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четверг, 11 марта 2021 05:55

Высолы на кирпиче смывают кока-колой

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- Два года боролся с высолами на кирпичах, - говорит 38-летний Василий Олефиренко из Белой Церкви Киевской области. - Только смою, через неделю появляются новые.

Хозяин очищал кирпичи водой с мылом, моющими средствами, щеткой, раствором уксуса. Использовал мойку высокого давления.

- По совету знакомого попытался избавиться от высолов кока-колой, - рассказывает Олефиренко. - Убрали все, даже следы от мух и старую грязь. Потом все смыл водой, высушил и покрыл стены аквафобизатором. Это прозрачное вещество, которое пропитывает кирпич и делает его инертным. Не натягивает влагу. Четвертый год прошел, а кирпич блестит лучше чем новый.

Белые высолы на стенах - это соль, которая есть в самой кирпиче или цементном растворе, на который его кладут. Под действием солнца вещество проступает наружу. Может образовываться и возникать под влиянием окружающей среды.

- Чтобы высолов не было, нужно соблюсти несколько правил, - говорит строитель 55-летний Игорь Лукьянов из Киева. - Не спешите класть кирпич, как только распакуете его из пеллеты. Дайте несколько дней выветриться, просохнуть. Класть стоит только на раствор из свежего цемента, в который добавляют строительное мыло или специальный пластификатор. Нельзя работать во время дождя.

Готовую стену пропитывают аквафобизатором.

- Но лучше пропитывать сам кирпич перед кладкой, предварительно обмакнув в ведро с раствором, - добавляет Игорь Петрович. - Так он будет служить долго. Осенью не натянет воду, зимой не покришится от морозов.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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Дата
11
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