Робот-пылесос сам убирает дом

Не подходит для помещений с порогами

- Пользуюсь Борькой год, - 59-летняя Алла Клычникова из села Чернеччина Ахтырского района Сумской области рассказывает о роботе-пылесосе. - Жалею, что не купила его раньше. Сэкономила бы время, нервы и здоровье.

Робот-пылесос - устройство для автоматической уборки пола. Изготовлен в форме круга диаметром до 40 см, высотой до 20 см, весом до 5 кг. Внешне напоминает большую шайбу для хоккея, обитую резиновым бампером. Имеет встроенные мешок для пыли, несколько щеток, двигатель и аккумулятор для работы. В указанное время сам ездит по комнате, всасывает пыль с поверхности, препятствия объезжает. После 2 ч. работы его надо заряжать.

- Сколько при жизни выслушала от свекрови за ту пыль в доме, - продолжает Клычникова. - А теперь это не проблема. Прихожу с огорода и не хватаюсь сразу за веник. Могу полежать. Борька сам все уберет.

Женщина купила пылесос за 4 тыс. Ггрн. Имеет функцию сухой и влажной уборки, датчики столкновения и перепадов высоты. Сам умеет выпутываться из проводов.

Роботы-пылесосы продают в магазинах бытовой электроники. Самые дешевые имеют основные функции - объезд препятствия, щетка обычная и для углов, зарядная станция.

Более дорогие модели выполняют влажную уборку, сами заезжают на станцию ​​зарядки. Устройство с технологией "лайдера" формируют маршрут уборки, не ездят дважды в одном месте. Имеют датчик распознавания поверхности, на ворсовых покрытиях увеличивают мощность всасывания. Работают в установленное на таймере время. Обычно, когда хозяев нет дома.

Роботы-пылесосы стоят от 3 до 12 тыс.грн.

- Три важнейшие характеристики - мощность всасывания, емкость аккумулятора и объем контейнера для мусора, - говорит 51-летний Константин Свирский, консультант столичного магазина бытовой техники. - От первой зависит качество уборки, второй - время автономной работы, третьей - периодичность чистки устройства.

Для жилья площадью около 40 кв. м хватит устройства с контейнером для мусора объемом 0,3 л, от 40 до 80 кв. м - 0,5 л. Если дом имеет площадь более 80 "квадратов", контейнер должен быть не менее 1 л.

- Дополнительных функций может быть масса, - говорит Свирский. - Но большинство из них вы испытаете только раз.

Более дорогие модели имеют низкий уровень шума. Это маловажная функция, потому что устройство убирает, когда хозяев нет дома.

- Вместо фильтра тонкой очистки лучше взять HEPA-фильтр, - продолжает Константин Свирский. - Он задерживает аллергенную пыль. Если поверхность пола не идеальна - обратите внимание на модели с повышенной проходимостью. Функции влажной уборки или ультрафиолетовой дезинфекции - для выкачивания денег. Пылесос не вымоет и не дезинфицирует пол так, как вы это сделаете шваброй. То же - функция "пятно". Это, типа, указывать роботу место, где надо почистить тщательно.

Советует обращать внимание на емкость аккумулятора.

- Не на амперы или миллиамперы, а на время автономной работы, - добавляет Свирский. - В идеале должно хватать на 2,5 часа работы, а заряжаться - за 1,5. Выбирайте модели, в которых свободно продаются расходные материалы.

Роботы-пылесосы не подходят для комнат с высокими порогами и ковровых покрытий с высоким ворсом.

- Перед тем, как запустить пылесос, надо собрать лишние вещи, - говорит Константин Свирский. - Мешают его работе длинные шторы и разбросанная одежда, которую придется постоянно объезжать.