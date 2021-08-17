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четверг, 19 августа 2021 07:55

Погреб белят известью и медным купоросом

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Мыши боятся запаха паленой шерсти

В августе хозяева готовят погреба и подвалы к новому урожаю. Очищают стены, пол, полки. Уничтожают на поверхностях вредные бактерии и грибки, проветривают.

- Готовить погреб начинаю, как только вынесу последние прошлогодние овощи, - говорит 58-летняя Екатерина Матвиюк из Ковеля на Волыни.

Очищает стены от паутины и гнили. С пола снимает 2-3 см грунта.

- Он также пропитывается гнилью, там могут жить болезнетворные грибки и бактерии, - говорит. - Так же соскребаю гниль с полок. Ставлю их на солнце во дворе, чтобы высохли. Затем мою раствором медного купороса или формалина. Полки готовы.

Погреб на несколько дней оставляет открытым для проветривания.

- Протравливаю помещение изнутри, - продолжает Екатерина Матвиюк. - Размешиваю 3 килограмма негашеной извести в ведре воды, быстро заношу в погреб и закрываю дверь и вытяжку. Оставляю на несколько дней. Через неделю процедуру повторяю.

После проветривания стены и потолок белит известковым раствором, в который добавляет медный купорос или "Белизну". Работать надо в респираторе, потому что испарения хлора вредят. После погреб еще раз проветривает и заносит стеллажи.

Екатерина Матвиюк тщательно осматривает уголки - часто там есть мышиные норы.

- Раньше засыпала внутрь яд для грызунов, - говорит. - Но он не очень эффективный. И овощи его натягивают.

Использует народные методы.

- Мыши боятся запаха багун (растения багульника обычного. - ГПУ), - говорит. - Летом заготавливаю несколько веточек, запихиваю в норки, раскладываю по полочкам. Еще мыши боятся запаха паленой шерсти. Поджигаю в погребе куски кроличьей шкуры, раскладываю по углам. Если кроликов нету, можно поджечь кошачью или собачью шерсть. Запах и эффект такой же.

Раз в два года в погребе прочищайте вентиляцию - вытяжную трубу.

- О ней забывают, а от ее исправности зависит сохранение овощей, - говорит 62-летний Виктор Хмель из Погребища Винницкой области.

В вентиляции собирается паутина. Часто туда затягивает пыль, опавшие листья и мелкие ветки. Иногда внутри лежат дохлые жуки, мыши, летучие мыши.

- Я продвигаю в трубу 3-миллиметровый стальной провод, беру метров 6, - говорит Виктор Иванович. - По центру привязываю ершика для мытья унитаза, можно другую округлую щетку. Главное, прикрепить крепко. Двигаю проволоку со щеткой туда-сюда. Из трубы выпадают засохшие яблоки, листья, птичьи гнезда.

Автор: Елена МАКСИМЕЦ-БОЙКО
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