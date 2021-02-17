Овощи с огорода обойдутся дороже магазинных

Теплица окупится за два года

- Лет 10 убеждаю соседей, что огород перестал быть местом для выращивания овощей, - говорит 50-летний Петр Мельник из Обухова под Киевом. - Называйте как угодно - территория для селекционных экспериментов, занятий физическим трудом, хобби, украшение двора. Но точно не огород.

Говорит, что выращивать овощи в открытом грунте невыгодно.

- Десятки раз считал, во сколько обходится ведро картофеля, - рассказывает. - Сколько денег надо отдать, чтобы землю перепахать, удобрить, зафрезироваты, разрыхлить. Затем - купи семена, саженцы, средства от вредителей, болезней, для стимуляции роста. Все это ежегодно дорожает. Я уже не говорю, сколько нужно еще вложить сил, времени и здоровья. Все лето гни спину с сапой, граблями, шлангом, опрыскивателем.

Если неурожай - овощи пропадут, как ни старайся. Если с погодой повезло, то в сезон на рынке помидоры с огурцами стоят копейки. Соседка говорит, что в фермерских помидорах одна химия, а у нее с огорода - натуральные. У самой в сарае два ящика всяких препаратов.

Выращивать овощи советует в теплице. Пользуется парником 15 лет. Сначала были маленькие, с деревянным каркасом и пленочным покрытием. Три года тому назад построил большую стационарную на бетонном фундаменте. Обшил поликарбонатом.

- Выращивать овощи в теплице - удовольствие, - говорит Мельник. - Места занимает мало. Все родит, независимо от погоды. Денег на удобрения и химию от вредителей идет в разы меньше. Не надо бегать за трактористом. А главное - работать легче. Растения солнце не выжигает, дожди не заливают, ветер не ломает и град не бьет. Воду на полив и перегной измеряю ведрами, а не кубометрами и КамАЗами.

В апреле все ждут тепла, чтобы семена взошли, а у меня уже третья зелень и редис. В июне все сохнет, а у меня - наливается.

Петр Николаевич советует огородникам попробовать сажать овощи в теплице.

- При грамотном использовании теплица размером 6 на 10 метров дает больше урожая, чем огород площадью 10 соток, - говорит. - А главное - работает почти весь год, с февраля по декабрь. У меня на каждый Новый год у меня свежие помидоры. Первую зелень собираю в феврале. И не занимаюсь ею с утра до вечера. В неделю трачу несколько часов, в свое удовольствие.

Петр Мельник утверждает, что самая простая теплица окупится за два года. Советует, как ее выбрать.

- С первого раза не подберете оптимальную, сколько бы не слушали всяких советчикив, - рассказывает. - Потому что парники разные по размеру, форме, типу каркаса, материалу покрытия. Попробуйте с самого простого, дешевого. Деревянный каркас и пленка. Со временем поймете, какой вам подходит и какие культуры там будете выращивать. Свекла или арбузы - точно не для теплицы.