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суббота, 25 января 2020 03:13

Знайшли тіло зі склом замість мозку

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Знайшли тіло зі склом замість мозку
Мозг жертвы Везувия превратился в стекло. Фото: Reuters

Ученые нашли стекло в черепе жертвы извержения Везувия в Италии.

Мозг человека под действием высокой температуры превратился в стекло, пишет The Guardian.

Тело принадлежит 25-летнему человеку, остатки которой нашли в 1960-х годах. Погибший лежал на деревянной кровати лицом вниз. Предполагают, что он спал, когда началось извержение.

Кровать была в маленькой комнате в здании, связанном с культом императора Августа. Жертва могла быть охранником. Она погибла мгновенно.

В стекло превратились белки, которые участвуют в формировании мозговых тканей. Жирные кислоты в волосах сформировали термический щит, сохранивший остатки мозга в течение длительного времени.

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Высокая температура способна зажечь жир и выпарить мягкие ткани. Затем температура резко упала.

Ученые воссоздали голос мумии египетского жреца, которому более 3 тыс. лет. Удалось зафиксировать последние из произнесенных звуков. Священник Несьямун жил при фараоне Рамсесе XI. Мумию просканировали компьютерным томографом и трехмерным сканером.

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