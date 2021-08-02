Уничтоженные здания Крещатика показали с помощью виртуальной экскурсии

В Музее истории Киева можно посмотреть на Крещатик 1913 года. Фото: Marketing Media Review

В виртуальной реальности воспроизвели Крещатик 1913 года.

Это сделали на основе старых фотографий, видео, чертежей и рисунков. Экскурсию разработал историк Кирилл Третьяк. Проект выполнила компания ADVIN Ukraine.

С помощью VR очков можно проехаться на трамвае и осмотреть уничтоженные сооружения. Путешествие сопровождается рассказом. Длится 17 мин.

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С 29 июля 2021 года экскурсию "Крещатик 1913" можно посмотреть в Музее истории Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Массовые взрывы на Крещатике и прилегающих улицах начались в оккупированном нацистами Киеве 24 сентября 1941 года. Взрывчатку заложили и взорвали дистанционно советские диверсанты. Взрывы разрушили 16 настоящих образцов мировой архитектуры, включая дом Гинзбурга - первый 12-этажный небоскреб Украины.