Украинскую крепость могут включить в список ЮНЕСКО

ЮНЕСКО передали заявку на включение Аккерманской крепости в список всемирного наследия. Фото: Facebook

В Центр всемирного наследия постоянный представитель при ЮНЕСКО передал заявку на включение объекта "Тира - Белгород (Аккерман) - на пути от Черного до Балтийского морей" в Предварительный список ЮНЕСКО.

Об этом сообщает представительство Украины в ЮНЕСКО на официальной странице в Facebook.

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"Указанный объект является уникальным комплексом памятников, сочетающий остатки античного города с выдающейся средневековым фортификационным сооружением. На протяжении тысячелетий он играл значительную роль международного порта "река-море" в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и был связан с важнейшими исторические событиями Юго-Восточной Европы ", - говорится в сообщении.

Столичную улицу Крещатик собираются внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщают в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.