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пятница, 04 июня 2021 12:15

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

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Украинских бойцов потравили паралитическим газом
Братья Петр и Николай Дужые на улице Академической во Львове 1937 года Фото: wikimedia

4 июня 1945 года чекисты советского НКВД захватили в плен членов ОУН, братьев Николая и Петра Дужых. Для их обезвреживания использовали газ.

Николай Дужый родился в 1901 году в селе Каров Львовской области. Был старшим сыном в семье. В 1918 году стал солдатом Украинской Галицкой Армии. Воевал с поляками в Галиции, с "белыми" и "красными" на Правобережье. Переболел тифом. После перехода УГА на сторону Красной армии служил командиром одной из частей. А после разрыва УГА с КА в 1920 году вернулся в Галицию. Некоторое время служил в польской армии, а после того поступил во Львовский государственный университет. Получил звание магистра философии. В 1931-м Николай Дужый стал работником общества "Просвита". Воспитывал людей в национальном духе.

После оккупации Западной Украины Красной армией в 1939 году переехал в Краков. Через год узнал, что мать и других членов семьи советская власть насильно вывезла в Казахстан. В 1941-м присоединился к ОУН и перебрался во Львов. Работал в Украинском центральном комитете. Разрабатывал концепцию военных отделов. В 1944 году стал участником Первого Собрания Украинского Главного Освободительного Совета, где был избран секретарем Президиума организации, а после ареста главы УГОС Кирилла Осьмака именно Николай исполнял его обязанности. С продвижением советских войск по территории Украины ушел в подполье и работал в Главном штабе УПА. Редактировал журнал "Повстанец".

Петр Дужый родился в Карове в 1916 году. Через 16 лет, во время учебы в Рава-Русской гимназии, его приняли в подпольную организации юношества ОУН. Его разоблачили и арестовали поляки. Затем снова, но удавалось освобождаться. В 1941-м Петр попал в список 700 членов ОУН, которые должны были выполнять самые ответственные задания. Он присоединился к походным группам ОУН(б). Его группа должна была провозгласить в Киеве Акт восстановления Украинской государственности, но этому помешало немецкое СД. Дужого арестовали и отправили во Львов. Ему удалось освободиться и попасть в Днепропетровскую область, а затем в пределы Холодного Яра в Черкасской области, где должен был организовывать отделы УПА. Там немцы схватили его в очередной раз и приговорили к смертной казни. Но опять удалось убежать. Сначала попал в Умань, а оттуда, при поддержке собратьев, удалось перебраться на Волынь.

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В 1944 году Петра Дужого приняли в состав Главного Провода ОУН в качестве референта пропаганды. Редактировал журнал "Идея и Чин" и другие. Подготовил брошюру "Слово Организации украинских националистов к украинскому народу". Под его руководством работал Петр Федун - "Полтава".

На убежище, в котором 4 июня 1945 года находились братья и еще шестеро повстанцев, агентов НКВД вывел предатель. Чтобы обезвредить повстанцев, чуть ли не впервые решили применить струйно-паралитический газ. Все украинские бойцы потеряли сознание.

После захвата в плен началось следствие с применением пыток. Николай Дужый не признал своего членства в УГВР. 4 февраля 1946-го военный трибунал приговорил его к смертной казни. Такой же приговор 22 марта 1947 года получил и Петр. Но 26 мая 1947-го в СССР вышел указ, которым смертную казнь отменили. Заменили ее на 20 лет лагерей.

В 1955 году Николая Дужого освободили из заключения по состоянию здоровья. Он вернулся во Львов и прожил всего 12 дней. Петр провел в лагерях 15 лет. Его освободили в 1960-м. Поселили в Запорожье под строгим наблюдением, а позже позволили вернуться во Львов. В 1980 году во псевдонимом Афанасий Скалистый издал сборник сонетов и стихов "Розкуте слово".

Главный идеолог вооруженного подполья ОУН-УПА Петр Федун – "Полтава" застрелился во время боя с войсками УМГБ в Ивано-Франковской области 23 декабря 1951 года. Посмертно награждён золотым крестом боевых заслуг УПА.

Федун написал множество понятных обычным людям проукраинских идеологических статей, пропагандистских и агитационных брошюр. Разработал идеологическую базу для продолжения борьбы в подполье. Подчеркнул незаинтересованность "западных демократий" в украинском вопросе и советовал не ждать от них значительной помощи.

На сегодняшний день найдено 34 фундаментальных публикации "Полтавы". Среди них: "Концепция самостоятельной Украины", "Украина погибает! Кто виноват в этом". Писал даже на русском языке для советских солдат. Среди самых важных публикаций: "Кто такие бандеровцы и за что они борются". Был сторонником создания свободных национальных государств в пределах этнических территорий.

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Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

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