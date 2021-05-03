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вторник, 04 мая 2021 01:13

У четырех закарпатских замков появился владелец

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У четырех закарпатских замков появился владелец
Древние замки Закарпатья перешли в собственность областного совета. Фото: IGotoWorld.com

Замки в Среднем Ужгородского района, Виноградове, Королеве и Квасовом Береговского района перешли на баланс Закарпатского областного совета.

В феврале этого года создали соответствующую рабочую группу. Она занималась изучением правового статуса и фактического состояния памятников культурного наследия, написал в Facebook первый заместитель председателя Закарпатского облсовета Андрей Шекета.

"Мы подготовить соответствующие проекты решений, согласовали их с председателями соответствующих общин. Рассмотрели на комиссиях областного совета и 25 февраля проголосовали на пленарном заседании совета, приняв эти объекты в собственность. После этого решения коммунальным учреждением "Управление общей собственностью территориальных общин" Закарпатского областного совета был осуществлен ряд мероприятий. И вот результат. Четыре закарпатские замки в Среднем, Виноградове, Королеве и Квасовом, которые являются памятниками национального значения имеют собственника - Закарпатский областной совет", - отметил он.

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Это решение позволит финансировать или софинансировать реставрационные или консервационные работы на этих замках, чтобы уберечь их от разрушения.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.

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