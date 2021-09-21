Расчеты экономиста с украинского городка использовало правительство США

В городке Чарторыйск на Волыни 21 сентября 1901-го родился Аарон Директор. Он стал ведущим экономистом в США, его расчеты использовало правительство.
1913 года супруги Директор с двумя детьми выехали из Чарторийска в Северную Америку. Поселились в городе Портленд в штате Орегон.
Аарон достаточно добросовестно учился и благодаря хорошим оценкам смог стать студентом одного из самых престижных вузов - Йельского университета. После получения диплома он сразу начал преподавательскую деятельность в стенах Портлендского трудового колледжа. Потом устроился в Юридическую школу университета в Чикаго. Там сделал много исследований по экономике, создал свою научную школу.
Позже работал в Военном департаменте и Департаменте торговли.
Достаточно тесно сотрудничал с нобелевским лауреатом Милтоном Фридманом, мужем сестры. Совместно они опубликовали несколько научных работ по экономике.
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В 1950-х Аарон Директор основал научный журнал по праву и экономике. Работал в Институте Гувера Стэндфордского университета. Исследовал тему безработицы. Его наработки использовало правительство США.
Аарон Директор умер в возрасте 102 года. Похоронили в штате Калифорния.
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