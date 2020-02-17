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Провалилась громкая премьера

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Провалилась громкая премьера
Соломия Крушельницкая в роли Чио-Чио-Сан в опере "Мадам Баттерфляй" Источник: photo-lviv.in.ua

17 февраля 1904-го в миланском театре "Ла Скала" провалилась премьера оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй". Публика засвистала представление.

Известный композитор поставил оперу по мотивам драмы Давида Беласко "Гейша". В ее основе была история несчастной любви японки Чио-Чио-сан по прозвищу Баттерфляй к лейтенанту морского флота, американцу Бенджамину Франклину Пинкертону. Главную роль сыграла оперная певица Розини Сторкио.

Создатель и постановщики были убеждены в бешеном успехе, однако публика встретила начало спектакля тишиной, что было плохим знаком. Уже после первого акта начали выкрикивать, что показанные сцены похожи на "Богему", другую оперу композитора. В начале второго акта сквозняк взметнул платье певицы Розины Сторкио. В этот момент кто-то из зала крикнул: "Баттерфляй беременна!". Тогда все начали мычать, кукарекать и смеяться. Высмеяла оперу и пресса, хоть и более вежливо.

Предполагали, что освистание могли заказать недруги композитора. Но все же главной причиной провала "Баттерфляй" считали растянутость обоих актов, необычную для горячей итальянской аудитории. Все знали, что она не стеснялась выражать настоящие чувства.

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Сначала Пуччини не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать, но друзьям удалось его убедить, что стоит попробовать еще. Композитор не сложил рук. Уже через 3 месяца он усовершенствовал оперу, поделив ее на 3 акта и удалив лишние элементы. Новую версию поставили в театре "Гранде" в Брешии под управлением Артуро Тосканини. Главную роль выполняла украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. С тех пор опера имела оглушительный успех.

Благодарный композитор подписал украинке, "прекраснейшей и очаровательной Баттерфляй", свой фотопортрет.

Джакомо Пуччини (1858-1924) – итальянский оперный композитор, один из представителей направления веризм в музыке. Исследователи называют его крупнейшим после Верди итальянским оперным композитором.

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17
февраля

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