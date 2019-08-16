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суббота, 17 августа 2019 08:20

Погибших хоронили в братских могилах

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Погибших хоронили в братских могилах
Подземный толчок разрушил турецкий город. Фото: РИА

7,4 балла по шкале Рихтера - такой силы был один из самых разрушительных землетрясений 20-го века. Состоялся 17 августа 1999 года в три часа ночи на северо-западе Турции в городе Измит. Это в 100 километрах от Стамбула.

Зона разрушения охватила территорию площадью около 30 000 квадратных километров в наиболее густонаселенной северо-западной части страны, затронув и часть Стамбула. Подземный толчок практически до основания разрушил Измит, на местном нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Стамбул остался без электричества - произошло автоматическое отключение электросети. 150 тыс. Жителей Турции еще долгое время были вынуждены жить в контейнерных зданиях. В регион доставлялась также помощь, собранная с помощью гуманитарных организаций.

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Число жертв землетрясения - более 15000 человек, еще 25 000 человек получили ранения, а 600 000 остались без крова. Погибших срочно хоронили в братских могилах, чтобы предотвратить распространение болезней. В городе уничтожены все линии электропередачи и связи, серьезно пострадали линии водоснабжения.

Ущерб оценили в $ 25 млрд. Тринадцать стран оказали помощь пострадавшим в Измитского землетрясении, выслав самолеты с медикаментами, продуктами питания и специалистами для оказания первой помощи и проведения спасательных работ.

В столице Узбекистана произошло самое разрушительное в современной истории землетрясение с силой 8 баллов по шкале Рихтера 26 апреля 1966. Многочисленных человеческих жертв чудом удалось избежать, но вся центральная часть Ташкента оказалась в руинах.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

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