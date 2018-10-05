Перезахоронили казненных бойцов УНР

В Лановцах Тернопольской области прошла торжественная церемония перезахоронения 41-го солдата 2-го куреня 10-го Серого полка Армии УНР.

Останки бойцов со следами насильственной смерти обнаружили сотрудники КП ЛОР "Судьба", сообщает Украинский институт национальной памяти.

Исследования возможной могилы воинов Армии УНР начались в августе 2018 года.

Характер расположения останков подтвердили воспоминания очевидцев казни, записанные в 1990-х годах.

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Бойцов перезахоронили по христианскому обычаю и с воинскими почестями.







В торжественной церемонии приняли участие представители Украинского института национальной памяти, местной власти, украинского духовенства и общественности.

16 января 1919 Директория УНР объявила войну Советской России. За неделю до этого нарком иностранных дел России Георгий Чичерин заявил, что войск РСФСР на территории Украины нету. По его словам с УНР воюет независимое Украинское советское правительство. Директория имела стотысячную армию, сформированную Гетманатом.