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среда, 18 июля 2018 08:20

От первых вакцин массово умирали новорожденные

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От первых вакцин массово умирали новорожденные
Камиль Герен и Альбер Кальмет. Фото: CC BY-SA

Французские врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали новорожденному ребенку первую противотуберкулезную прививку 18 июля 1921 года. Ее изготовили со штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной палочки. Получила название - Бацила Кальметта-Герена (лат. BCG).

Микробиолог Кальметт и ветеринар Герен работали в 1908 году в Институте Пастера в Лилле. Их работа охватывала получение культур туберкулезной палочки и исследования разных сред их обитания. При этом они выяснили, что на живильной среде на основе глицерина, желчи и картофеля выростают туберкулезные палочки наименьшей вирулентности. С этого момента исследовали, можна ли с помощью повторения культивирования вырастить ослаблений штамм для производства вакцины.

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Полученный препарат тестировался на коровах, а 18 июля 1921 года он был впервые испытан на новорожденном ребенке в парижской клинике Шарите. В Германии из-за вакцины возник скандал. 240 новорожденных были ею привиты в 10-дневном возрасте. Все они заболели туберкулезом, 77 из них умерли. Расследование показало, что вакцина була заражена вирулентными штаммами, который хранился в том же инкубаторе. Вина была на директоре больницы, которого приговорили к 2 годам лишения свободы за халатность.

В 1925 году Кальметт передав в Москву штамм БЦЖ. В СССР началось экспериментальное и клиническое изучение вакцины. Через 3 года выяснили, что вакцинация эффективна: смертность от туберкулеза в группах вакцинованих детей була меньше, чем в среде не вакцинованих. В 1928 году было рекомендовано вакцинировать БЦЖ новорожденных.

Массово противотуберкулезный вакцинация стала употребляться лишь после Второй Мировой Войны. Невзирая на резкое сокращения количества больных туберкулезом, болезнь так и не была преодолена окончательно.

Француз Луи Пастер 6 июля 1885 провел первую успешную вакцинацию человека от бешенства. Спас жизнь 9-летнему Жозефу Мейстеру, которого покусал бешеный пес.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
июля

От первых вакцин массово умирали новорожденные

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