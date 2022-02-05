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воскресенье, 06 февраля 2022 00:46

Нашли погребение всадника и коня без головы

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Нашли погребение всадника и коня без головы
Ученые не знают, почему коню отрезали голову. Фото: State Office for Preservation of Monuments in Regional Council of Stuttgart/ F. Damminger

В городе Книтлинген в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг археологи обнаружили могилу со скелетами человека и коня без головы

Погребение было найдено на средневековом кладбище, передает ScienceAlert.

Могиле примерно 1,4 тыс. лет

Погребение с телом лошади могло свидетельствовать о желании показать статус умершего

"Почему лошадь без головы? Пока у нас нет точного ответа на этот вопрос. Возможно, коня обезглавили потому, что это было частью похоронной церемонии. И скорее всего, коня разместили рядом с владельцем, чтобы он мог использовать его в потусторонней жизни". Но голову лошади мы пока не нашли", – рассказал археолог Фольке Даммингер.

Ученые хотят провести анализ костей и зубов всадника. Это позволит вычислить, сколько ему было лет, чем он болел, от чего и когда умер.

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Археологи исследуют и другие захоронения периода раннего Средневековья в Книтлингене.

В ходе работ была обнаружена редкая деревянная резная фигура раннего римского периода. В июле 2021 года археологи из Infra Archaeology вытащили хорошо сохранившуюся фигуру из канавы в поле в Твайфорде, Бакингемшир.

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