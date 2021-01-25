Нашли форт, в котором индейцы защищались от российской армии

Форт Шискиноу стал последним оплотом тлинкитов против российских колонизаторов Иллюстрация: Y. Lisyansky; U.S. National Park Service

Исследователи определили точное местоположение остатков потерянного деревянного форта индейцев на Аляске с помощью георадаров. Форт стал последним физическим барьером кланов тлинкитов против российских колонизаторов в XIX в.

Историки рассказывают, что в 1799 году Российская империя направила небольшую армию, чтобы захватить Аляску. Властители планировали развивать торговлю мехом, но народу тлинкитов удалось изгнать колонизаторов за 3 года. Ожидая возвращения россиян, индейцы построили деревянный форт трапециевидной формы Шискиноу. Гарнизон вооружили пистолетами, винтовками, пушками и порохом. Все получили от британско-американских торговцев, сообщает Ancient Origins.

Несмотря на старания, форт пал еще до того, как русские оккупировали Аляску. В 1804 году состоялась битва при Ситке. Кланы тлинкитов в течение 5 суток сдерживали и обстреливали российскую армию и алеутов и эскимосов, выступавших на ее стороне. К форту должны были доставить порох, но все запасы взорвались в каноэ, на котором его перевозили. Индейцы бежали из форта под покровом ночи и переправились через остров Ши - теперь Баранова. В конце-концов капитулировали.

Российско-алеутские войска разрушили форт, но не раньше, чем составили подробную карту местности, с которой и сравнили результаты геоисследования. Россияне также создали торговый пункт на территории нынешнего города Ситка. Контролировали регион более чем 60 лет, пока США не приобрели Аляску за $7 млн.

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"Точное физическое местоположение форта убегало от исследователей на протяжении веков. Предыдущие археологические раскопки обнаружили некоторые ключи, которые наводили на размышления, но они так и не находили убедительных доказательств", - рассказали исследователи.

Новые исследования с использованием геофизических методов и георадара позволили ученым из Корнельского университета и специалистам Службы национальных парков подтвердить местоположение форта на территории Ситки. Сам форт назвали важным центром колониальной истории Нового Света и важным культурным символом противостояния тлинкитов колонизации.

Недавно на юге Египта археологи нашли остатки древнего римского форта. В свое время он располагался прямо на берегу Нила. Внутри обнаружили руины храма Птолемея. Увидели незавершенную панель из песчаника с изображением модели входа в храм, и человека, который выглядел как римский император и стоял рядом с алтарем. Также внутри нашли глиняные вазы и 4 блока из песчаника, на которых были вырезаны пальмовые листья и написаны имена представителей династии Птолемеев.