Начали вывозить на работу в Германию

Агитационная кампания нацистов в Украине стартовала зимой 1942-го. Фото: territoryterror.org.ua

Вывоз населения Украины в Германию - остарбайтеров, началось 13 января 1942-го.

Агитационная кампания нацистов в Украине стартовала в Харькове, Киеве, Сталино - современный Донецк, Днепропетровске. Немало безработных поверили обещаниям немецких вербовщиков. Предпочтение отдавали мужчинам строителям, металлургам, горнякам.

Весной 1942-го немцы начали массовые облавы на местное население. В том году депортировали из оккупированных восточных территорий более 1 млн рабочих. 714 тыс. были выходцами из Украины.

В следующем году нацисты мобилизовали на работы трудоспособное население в возрасте от 16 до 50 лет. Теперь это был долг. В течение 1943 года немцы вывезли из Украины почти 1 млн 90 тыс. человек, а в 1944-м еще 600 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немцы обстреливали больницы, школы, жилые дома

Остарбайтеров удерживали в специальных лагерях под строгой охраной. На производстве изолировали от немцев и остальных иностранных рабочих, платили мало. Нормы питания были очень низкими. Украинцы вынуждены были носить на груди специальную нашивку в виде прямоугольника с буквами OST на голубом фоне. Треть гастарбайтеров работала в сельском хозяйстве, 45% - в промышленности.

После завершения войны острабайтеры находились в лагерях перемещенных лиц в Западной Германии. По результатам советских проверок только 58% из острабайтерив вернулись в свои семьи.

После 20 дней оккупации и бомбардировок немцами Варшава капитулировала 27 сентября 1939-го.