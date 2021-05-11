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вторник, 11 мая 2021 12:50

Как выглядели американцы в начале ХХ в. - подборка фото
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Как ранее выглядели жители города Рейстерстаун
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Как ранее выглядели жители города Рейстерстаун
Как ранее выглядели жители города Рейстерстаун
Как ранее выглядели жители города Рейстерстаун
Как ранее выглядели жители города Рейстерстаун

Показали фото жителей Рейстерстауна в штате Мэриленд, США, в начале ХХ в.

На фотографиях показали людей в одежде и с прическами, которые были модны в то время, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".

Фото сделал фермер Джошуа Питер Фитц. Он оставил после себя коллекцию из более чем 120 стеклянных негативов.

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Поселение основал немецкий иммигрант Джон Рейстер 1758 года. В городе проживали преимущественно этнические немцы.

Показали цветные открытки из жизни индейцев Америки навахо, хопи и пуэбло начале ХХ в. На них можно увидеть традиционный уклад коренных американцев.

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