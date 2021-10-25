Как выглядел Никополь на закате СССР - подборка фото

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Gazeta.ua собрала фото города Никополь Днепропетровской обл. 1998 года.

После Второй мировой войны в городе началось развитие промышленности. Ее основой стал Южно-трубный завод. С марта 1966 года ввели в эксплуатацию самый мощный в Европе завод ферросплавов, краностроительный завод имени Ленина и ниткопрядильную фабрику.

В 1950 - 1980 годах в Никополе строили типовые советские микрорайоны, училища, школы, клубы, библиотеки и магазины.

Население города стремительно росло. После войны в Никополе жило 80 тыс. человек. В 1970 году - 125 тыс. человек.

В 1980-м, в связи с 200-летие переименования Никитиного Перевоза в Никополь город получил орден Трудового красного знамени.

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На фото попали советские пропагандистские монументы, учреждения города и другие здания.

Показали фотографии столицы Грузии Тбилиси, которые сделал фотограф Сигизмунд Кропивницкий в 1958 году. В 1958-м в СССР отмечали 1500-летие Тбилиси. В редакции журнала "Советский Союз" решили сделать фоторепортаж из города.