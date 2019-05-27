Фермер выкопал на своей земле ценные вещи

В провинции Эрзурум на востоке Турции фермер в поле нашел 5 ценных артефактов возрастом 5 тыс. лет.
"Во время работ в поле Мехмет Кючюк обнаружил 5 артефактов, среди которых горшки и фрагменты каменной печи", - рассказал директор музея Эрзурум Хюсню Генч, сообщает Hurrieyet Daily News.
Фермер сначала не показывал артефакты специалистам. Боялся, что его могут арестовать.
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Он посетил семинар и понял, что ему ничего не угрожает. Тогда принес находки в музей.
Предметы относятся к Кура-Аракской археологической культуре.
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