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пятница, 13 ноября 2020 18:47

Zoom-усталость: как предотвратить психическое истощение от видеоконференций
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С момента начала пандемии все мы проводим видеоконференции в разы больше, чем когда-либо прежде. Рабочие совещания, тематические тренинги, дистанционное обучение, общение с друзьями — причин провести видеоконференцию много. Несмотря на то, что это отличный инструмент для удаленной работы, такие условия могут сильно истощить.

Что в итоге приводит к "Zoom fatigue", рассказывает blog.flock.com.

Автор: unsplash.com
  Zoom-усталость: советы экспертов
Zoom-усталость: советы экспертов

Термин "Zoom fatigue" (Zoom-усталость) быстро стал популярным. Он характеризует психическое истощение, связанное с постоянными видеоконференции. Несмотря на название, это понятие охватывает использование всех сервисов для видеоконференций.

От меньшего количества невербальных подсказок до сохранения гипервключености — вот почему большие видеоконференции утомляют мозг.

Автор: unsplash.com
  Zoom-усталость: советы экспертов
Zoom-усталость: советы экспертов

Общение вживую включает невербальные сигналы — зрительный контакт, язык тела, мимику и жесты. Это помогает нам находить с собеседниками эмоциональную связь. При видеоконференции это вмещается в маленькое окошко на мониторе. Поэтому мозгу приходится работать больше, чтобы интерпретировать то маленькое, что он видит на небольшой площади. Отсюда появляется ощущение, что мы тратим много сил, будто пробежали марафон.

Как отмечает журнал Harvard Business Review, Zoom-усталость является следствием того, как наш мозг обрабатывает информацию с помощью видео. Подумайте, как долго мы всматриваемся в экран или камеру во время 15-минутной видеосвязи. Большинство из нас не решаются отвернуться, чтобы у коллег не сложилось впечатление, что мы отвлекаемся. Отсутствие визуальных перерывов в виртуальных встречах напрягает и наши глаза, и мозг, затрудняя концентрацию внимания.

Автор: unsplash.com
  Zoom-усталость: советы экспертов
Zoom-усталость: советы экспертов

По умолчанию большинство программ для видеоконференций показывают всех, кто участвует в звонке, включая нас самих. Это может заставить нас чрезмерно концентрироваться на своем поведении. Приходится контролировать каждое движение и переживать, как это могут трактовать собеседники по ту сторону экрана. Иногда может показаться, что мы выступаем на сцене во время вызова Zoom.

Исследования показывают, что многозадачность снижает производительность. Но практически каждый пытался поработать над чем-то другим во время видеоконференции. Работа на дому также означает, что легче отвлечься, ведь расширился спектр дел, требующих внимания. В совокупности, соблазн многозадачности и легкая доступность отвлекающих факторов делают виртуальные встречи более энергозатратными.

Автор: unsplash.com
  Zoom-усталость: советы экспертов
Zoom-усталость: советы экспертов

Zoom-усталость: как бороться?

Хорошая новость заключается в том, что несколько настроек по виртуальных встреч резко уменьшают усталость от видеоконференций.

1. Замените встреча чатом, когда это возможно. Люди успели привыкнуть к видеовстречам и легко их организуют. Но так же, как некоторые встречи, которые можно было бы заменить электронным письмом, тратили наше время в офисе, так и видеоконференции, которые могли бы быть просто чатом, убивают производительность команды.

Телефонные звонки и электронные письма также работают лучше для некоторых бесед.

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2. Выбирайте свои встречи с умом. Переформатирует все онлайн-встречи из вашего расписания, какие только сможете. Поощряйте свою команду делать то же, чтобы люди посещали только те встречи, которые действительно важны. Если участие коллег в некоторых видеоконференциях необязательно, их следует об этом предупредить заранее.

Автор: unsplash.com
  Zoom-усталость: советы экспертов
Zoom-усталость: советы экспертов

Виртуальные встречи следует распределять так, чтобы между ними было время. Чтобы можно было размять ноги, выпить воды или воспользоваться уборной и подготовиться к следующему звонку.

3. Поощряйте мини-брейки. Во время длинных звонков убедитесь, что члены команды знают, что можно делать мини-перерывы от экрана. Такие визуальные перерывы облегчают дальнейшее восприятие информации, перефокусировка освежает внимание.

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4. Избегайте многозадачности во время встреч. Мы работаем лучше, когда сфокусированы. Мультизадачность при звонках - это несправедливо и по отношению к вашим коллегам-участникам, и к вам. Потому что это действительно утомительно. Не говоря уже о том, что постоянное переключение контекста между задачами может занять 40% вашего продуктивного времени.

Автор: unsplash.com
  Zoom-усталость: советы экспертов
Zoom-усталость: советы экспертов

5. Устраните отвлекающие факторы. Работа на дому означает больше отвлечений, чем прежде.

Неотложные бытовые ситуации, дети, требующие особого внимания, друзья, которые заходят без предупреждения - перечень безграничен.

Автор: unsplash.com
  Zoom-усталость: советы экспертов
Zoom-усталость: советы экспертов

Наличие тихого рабочего пространства, свободного от беспорядка — это большой шаг в правильном направлении. Не забудьте также уменьшить отвлечение на самом экране. Закройте ненужные программы и вкладки браузера, чтобы не отвлекаться.

6. Выключите камеру. Многие из нас сейчас склонны рассматривать видео как необходимость по умолчанию для всех виртуальных встреч. На самом деле это не так. Дайте своей команде свободу временно выключать видео или обходиться без него. Также попробуйте несколько аудио-встреч, чтобы проверить, они работают лучше для определенных групповых дискуссий.

Автор: unsplash.com
  Zoom-усталость: советы экспертов
Zoom-усталость: советы экспертов

Выключение опции, когда человек видит себя, также может помочь уменьшить тревогу, так сделайте это стандартной практикой. Сотрудники могут сэкономить свою энергию, чтобы проанализировать несколько невербальных подсказок, которые действительно возникают на виртуальных встречах, а не беспокоиться о том, как они выглядят.

Популярная для видеоконференций платформа Zoom Video Communications Inc. объявила о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований и местными правоохранителями.

Причиной такого решения является возможность использования платформы для решения незаконных вопросов

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